LEDA advierte que interrumpirá los servicios deficitarios el 1 de agosto

La empresa Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) ha comunicado a la Junta de Extremadura que interrumpirá los servicios deficitarios que presta en la región a partir del próximo 1 de agosto, en caso de que el gobierno autonómico "persista en su negativa de reconocer y abonar íntegramente la deuda que mantiene con la empresa".



En concreto, se trata de una petición que realizarán a través de un escrito registrado este mismo lunes, en el que la empresa LEDA ha vuelto a requerir al Gobierno regional el pago de los importes adeudados por el "déficit reconocido en el expediente de contratación y que asciende a algo más de un millón de euros, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2019".



En caso contrario, tal y como señala, la empresa "se verá obligada a suspender la actividad que presta en 99 municipios extremeños, que suman una población de más de 600.000 vecinos", según informa LEDA en una nota de prensa.



A este respecto, añade que sin el abono de esta deuda, "es imposible seguir prestando los servicios deficitarios", dado el "impacto negativo que está teniendo en la empresa" y "el enorme sacrificio que implica para los trabajadores", quienes "llevan padeciendo retrasos en el pago de sus nóminas, como consecuencia de la insostenible situación a la que nos ha llevado la Junta", según explica.



"Hemos venido realizando un esfuerzo muy importante para que los extremeños no padezcan las consecuencias de la irresponsabilidad del gobierno regional", sin embargo, "no podemos seguir asumiendo unas pérdidas que cada día nos ahogan más" y que, mensualmente, alcanzan los 50.000 euros, insiste la compañía.



LEDA ha indicado que lleva "meses esperando sin éxito" una respuesta de la Junta de Extremadura a la solicitud de reunión que registraron en Presidencia el pasado 29 de mayo, y "a pesar del silencio inexplicable de la administración y de las serias dificultades que hemos estado atravesando, esta empresa ha cumplido con su compromiso de seguir operando hasta ahora, pero esta situación no puede mantenerse indefinidamente", ha dicho.



Así, la empresa señala que tenía "la esperanza de que la sentencia judicial que nos da la razón sobre una parte de las cantidades adeudadas abriría los ojos de la Junta", no obstante, "lejos de abandonar su postura obstinada, se reafirma en su negativa de reconocer que nos debe dinero y no podemos seguir así".



Por todo ello, "hemos tomado esta difícil decisión para no perjudicar a otros contratos que tiene la compañía como las líneas a Sevilla, Escolares, Funcionarios y Discrecionales", concluye.