El SES pondrá en marcha este verano "turnos de tarde remunerados" para médicos de familia

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) pondrá en marcha este verano "turnos de tarde remunerados" para los médicos de familia, con el objetivo de "intentar disminuir las acumulaciones de consultas" en los centros de salud.



Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a preguntas de los periodistas este lunes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha explicado que "las acumulaciones que se realicen también van a ser con una remuneración y de forma muy ordenada".



En su intervención, Vergeles ha destacado que la falta de médicos se produce "en el ámbito de España, no solo en Extremadura", tras lo que ha reafirmado que va "a intentar sustituir lo máximo posible" para lo cual se han aprobado una serie de medidas en la Mesa Sectorial de Sanidad.



Unas medidas con las que "si no es posible sustituir al 100 por cien, si se pueden utilizar otras herramientas para poder disminuir la carga asistencial que tienen nuestros profesionales", entre los que ha citado los médicos de familia.

"LAS CAMAS NO SE CIERRAN, SIEMPRE ESTÁN AHÍ"



Respecto a la situación en los hospitales extremeños durante el verano, el consejero de Sanidad ha reafirmado que "no se va a producir una disminución de la actividad en los hospitales distinta a la de otros años".



Así, ha querido aclarar que "las camas no se cierran, las camas siempre están ahí y si se necesitasen, se pondrían en marcha", sino que durante el verano "lo único que se hace es una reasignación de los efectivos en la época de vacaciones", ya que "la actividad urgente no disminuye", pero sí se reduce la actividad programada.



"Con lo cual no va a haber una diferencia en el reajuste de la actividad hospitalaria", ha resaltado Vergeles, quien ha rechazado "hablar de cierre de camas, porque las camas siempre están abiertas".



CONVERSACIONES CON AMBULANCIAS TENORIO



Respecto a la situación del contrato de transporte terrestre con Ambulancias Tenorio, el consejero de Sanidad ha señalado que tienen "habitualmente conversaciones" con la empresa "como con todos los proveedores de servicios".



Vergeles ha señalado que les "está preocupando que se cumplan los acuerdos del acto de conciliación con el que se desconvocó la huelga que se anunció justo previa a las elecciones", así como el seguimiento que se está haciendo de las medidas que se están poniendo en marcha.



En ese sentido, ha considerado que "en este momento la situación va en una dirección adecuada", ha concluido Vergeles.