Junta estudiará si sanciones Trabajo incumplen pliegos para tomar medidas contra Tenorio

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado que va a solicitar a Ambulancias Tenorio la literalidad de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo por la contratación fraudulenta y también en materia de vacaciones y descanso de sus trabajadores, para estudiar si éstas suponen algún incumplimiento de los pliegos de condiciones técnicas del concurso del transporte sanitario terrestre.



Vergeles, que ha sido preguntado por estas sanciones y por las acusaciones del Grupo Parlamentario Popular de "inacción" ante esta situación, ha defendido que no es cierto que la Administración autonómica "no esté haciendo nada", porque "una parte de la inspección laboral es de la propia Junta de Extremadura".



Además, ha recordado que hay "reuniones permanentes de seguimiento" del concurso, donde se realizan "análisis pormenorizados" de todos los cumplimientos e incumplimientos, algunos de ellos con "consecuencias" para la empresa, entre ellos, ha señalado, por los incidentes de los primeros días de la concesión.



Así, ante las críticas vertidas "alegremente" por el PP, ha señalado que la Junta siempre está actuando "desde el primer momento hasta el último", porque, "tan Junta es la Inspección Laboral como la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales".



Vergeles ha añadido que el órgano de contratación tiene que tener primero "conocimiento literal" de la sanción impuesta para saber en qué pueden afectar al pliego de condiciones técnicas, y en función de ello, si ello se traduce en una sanción o en cualquier tipo de consecuencia.



Preguntado por si se podría llegar a la rescisión del contrato, como ha reclamado el PP, ha señalado que las extinciones de los contratos públicos son "muy complicadas" desde el punto de vista de la tramitación administrativa, y tienen que estar "muy bien fundamentada jurídicamente".



Al vicepresidente segundo no le sorprenden estas declaraciones del PP porque los extremeños ya han sufrido, ha dicho, las "consecuencias de pagar los platos rotos" cuando el gobierno de José Antonio Monago rompió "de forma culpable" el contrato de construcción del nuevo hospital de Cáceres, lo cual costó a los extremeños "millones de euros" en indemnizaciones.



"Vamos a ser muy cabales a la hora de estudiar" las sanciones, y "si hay motivos para la rescisión del contrato, pues se tendrá que rescindir", pero eso es algo que, ha añadido, no se podrá saber hasta "conocer la literalidad de las sanciones y analizar en qué se incumple el pliego de condiciones".



En este sentido, ha señalado que "no es lo mismo la seguridad que las condiciones laborales", y ha añadido que "no por cobrar más se va más seguro en una ambulancia", si bien "sí por descansar más, se va más seguro".



Por otro lado, Vergeles ha señalado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ya se ha manifestado sobre este tema, en el sentido de que la Junta está estudiando cómo prestar el transporte sanitario programado, que es donde "verdaderamente se han presentado los problemas", ahora y con las empresas anteriores, ha dicho el consejero, con las que también hubo sanciones.



"No voy a tomar ninguna decisión precipitada que le cueste dinero a los extremeños ni porque lo diga ningún grupo político ni porque lo diga nadie que no sea tras un estudio concienzudo, pormenorizado y jurídico de las sanciones y si eso verdaderamente incumple el pliego de condiciones técnicas", ha sentenciado.