El PP pide la "inmediata" rescisión del contrato con Ambulancias Tenorio

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha pedido a la Junta de Extremadura la "inmediata" rescisión del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre, ante la "insostenible" situación de la concesionaria, Ambulancias Tenorio, tras detectar la Inspección de Trabajo al menos 73 contratos fraudulentos a sus trabajadores.



Así lo ha reclamado Teniente en una rueda de prensa en el parlamento regional en la que ha criticado la "irresponsable inacción" de la Junta ante "el abuso y el atropello" de los derechos de los trabajadores de Ambulancias Tenorio, que según ha dicho son además sometidos a "jornadas inhumanas".



La diputada 'popular' ha vuelto a criticar el "fiasco" del contrato de mayor cuantía de la anterior legislatura y también de "mayor impacto social y laboral", que lleva nuevamente al PP a reclamar a la Junta que actúe ante una situación "ya insostenible" e "insoportable" para los trabajadores y los pacientes, así como para un servicio que debe ser "impecable" porque se está "jugando con la vida y la salud de los extremeños", cuando es un "auténtico sonrojo y un escándalo continuo".



Esta nueva petición de rescisión del contrato se produce tras "un episodio más en esta pesadilla en la que se ha convertido el transporte sanitario en la región", en referencia a la detección, por parte de la Inspección de Trabajo, de al menos 73 contratos "fraudulentos".



En concreto, en su informe, la Inspección de Trabajo dice textualmente que la modalidad contractual empleada ha sido "fraudulenta" con vulneración al Estatuto de los Trabajadores al menos en 73 ocasiones, en las que los trabajadores conductores tienen la modalidad de contrato de trabajo en prácticas.



Según Teniente, el objetivo de este "fraude, que parece ser masivo", a tenor del número de contratos afectados, es "eludir" salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, "no pagar a los trabajadores" ni a la hacienda pública.



Aún así, considera que "más grave" aún que los incumplimientos de la empresa es la "inacción de la Junta" ante "tantos y tantos abusos" por parte de la adjudicataria, motivo por el cual ha preguntado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, si "tiene algo que decir" al respecto, al igual que al consejero de Sanidad, José María Vergeles, ahora "premiado con galones" de vicepresidente.



La portavoz del PP en la Cámara regional ha criticado la "paciencia infinita" de la administración ante "tanta irregularidad y tanto abuso y pisoteo de derechos de los trabajadores", así como por qué las "élites sindicales" están "callados" ante este fraude.



En este punto, se ha referido también a la anunciada Ley de contratación responsable por parte de Fernández Vara en su reciente discurso de investidura, ante lo cual ha señalado Teniente que no es necesaria, porque lo que hace falta es que "de una vez se responsabilice de tanta contratación irresponsable que hizo en los últimos cuatro años".



Por todo ello, ha reclamado a la Junta que actúe "ya" porque "va a pasar una desgracia", si bien ha señalado que no reclaman una investigación, puesto que ya se hizo en una comisión en la Asamblea que aportó unas conclusiones que ha derivado en un procedimiento judicial que se encuentra admitido a trámite.



Tampoco van a solicitar el cese de Vergeles, porque acaba de ser "premiado con nuevos galones" pese a "todos los escándalos", a su reprobación en la Asamblea, al "caos" que se produce en cada área de salud y al 'caso Tenorio'.



Los que sí van a exigir a la Junta es, por un lado, que "día a día detalle hasta el último céntimo de esos 122 millones de euros", así como la "inmediata" actuación de la Junta para "acabar con este contrato a través de la rescisión, porque se dan causas más que suficientes".