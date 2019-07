Las pernoctaciones extrahoteleras subieron en Extremadura un 20,4% en mayo

Rd./Ep.

Las pernoctaciones extrahoteleras subieron en Extremadura un 20,4 por ciento durante mayo en relación al mismo mes de 2018, hasta las 85.845, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



A su vez, durante el quinto mes del año, se han alojado un total de 38.757 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros de la región, un 10,6 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.



Así, y por lo que respecta al turismo rural, éste ha aumentado interanualmente en viajeros (13%) y en pernoctaciones (26,4%) en este mes, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



En concreto, la estancia media se sitúa en 2,22 días, un 11,6 por ciento más que la del mismo mes de 2018. Los viajeros residentes en España han representado el 86,5 por ciento del total de viajeros recibidos y el 85,3 por ciento de las pernoctaciones.



Además, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura ha subido respecto al mismo mes de 2018 un 7 por ciento y las pernoctaciones un 8,6 por ciento.



Asimismo, la estancia media ha aumentado interanualmente un 1,3 por ciento y, respecto al origen, el 55,7 por ciento de los viajeros en campamentos tenían la residencia en España.



También en los apartamentos turísticos extremeños ha aumentado el número de viajeros (17,5%) y las pernoctaciones (32,9%). La estancia media ha subido un 13,2 por ciento en este mes y, respecto al origen de los viajeros, el 80,5 por ciento eran viajeros residentes en España.



Finalmente, las pernoctaciones en albergues han bajado un 0,6 por ciento en este mes respecto a las registradas en mayo de 2018. El número de viajeros se reduce un 18,2 por ciento y la estancia media ha aumentado un 21,8 por ciento en tasa anual.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 9 millones en mayo, un 2,1 por ciento menos con que en el mismo mes de 2018, según el INE, que muestran una caída del 1,6% en los cinco primeros meses del año.



En mayo, las pernoctaciones extrahoteleras de residentes suben un 6,5 por ciento, mientras que las de no residentes descienden un 6,2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. La estancia media se ha situado en 4,1 pernoctaciones por viajero, según los datos provisionales de Estadística.



Del total de pernoctaciones, las de residentes han contabilizado 3,15 millones en mayo, con 1,11 millones de viajeros; mientras que las de los procedentes de la Unión Europea (excluida España) han alcanzado los 5,23 millones, con 923.087 viajeros. Del resto del mundo, se han registraron 646.233 pernoctaciones, con 170.207 viajeros.



CAEN UN 4,4% EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos han descendido un 4,4 por ciento en mayo. En este tipo de establecimientos, las realizadas por los no residentes han caído un 7,4 por ciento, frente al aumento del 6,8 por ciento de las realizadas por los españoles.



Estadística explica que las tasas de variación anual de las pernoctaciones en apartamentos presentan un descenso a lo largo de los últimos meses, con excepción de abril coincidiendo con Semana Santa, debido a que muchos se están reclasificando pasando a considerarse viviendas de uso turístico y saliendo, por tanto, del análisis realizado por el INE.



La estancia media se ha recortado un 4,9 por ciento respecto a mayo de 2018, situándose en 5 pernoctaciones de media por viajero. En mayo, se han ocupado el 30,9 por ciento de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 4,9 por ciento menos que en el mismo mes de 2018. El grado de ocupación en fin de semana ha sido del 34,9 por ciento, un 3,6 por ciento menos.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) baja un 0,1 por ciento respecto a mayo de 2018. La tarifa 'touroperadores y agencias de viajes', que acapara el 50 por ciento en la estructura de ponderaciones, apenas varió.



Por mercados, las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 76,6 por ciento del total, siendo Reino Unido el primer mercado emisor, con 1,7 millones de pernoctaciones, un 4,1 porciento menos que en mayo de 2018. El siguiente mercado emisor es Alemania, con 432.530 pernoctaciones, un 29,3 por ciento menos.



Canarias ha sido el destino preferido en apartamentos, con más 1,8 millones de pernoctaciones (-6,4%), mientras que la Comunidad de Madrid ha tenido la mayor ocupación registrada (73,3%) de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Tenerife es el destino preferido con 638.949 pernoctaciones, mientras que la isla de Lanzarote es la de mayor ocupación, con el 71,7 por ciento de los apartamentos ofertados.



Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos han sido San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



CATALUÑA MANTIENE LIDERAZGO EN CAMPING



En cuanto a los campings, las pernoctaciones han caído un 0,4 por ciento en mayo, por el descenso del 3,4 por ciento de las de no residentes, frente al alza del 3,4 por ciento de las de residentes. Los precios se han incrementado un 3,1 por ciento en tasa anual.



En mayo se han ocupado el 33,3 por ciento de las parcelas ofertadas, un 0,7 por ciento menos que en el mismo mes de 2018. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanza el 35,7 por ciento, con un aumento anual del 0,5 por ciento.



El 54,7 por ciento de las pernoctaciones en campings han correspondido a visitantes extranjeros, con Países Bajos como país emisor a la cabeza, con el 25,1 por ciento del total de las pernoctaciones de no residentes, y un aumento del 3,4 por ciento respecto a mayo del año anterior.



El Índice de Precios de Campings (IPAC) ha subido un 3,1 por ciento en tasa anual. La tarifa 'bungalow' crece un 5,7 por ciento en mayo respecto al mismo mes del año 2018.



Por comunidades, Cataluña es la preferida en campings en m, con más de 1,2 millones de pernoctaciones, pero desciende un 6 por ciento respecto al mismo mes de 2018. La Rioja alcanza el mayor grado de ocupación de las parcelas ofertadas con el 64,1 por ciento.



Por zonas turísticas, la Costa Dorada es el destino preferido, con 462.510 pernoctaciones. La Costa Blanca alcanza la mayor ocupación, del 65,8 por ciento de las parcelas ofertadas, mientras que los puntos turísticos con más pernoctaciones son Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona.



UN 7% MÁS EN TURISMO RURAL



De su lado, los alojamientos de turismo rural han registrado un aumento del 7 por ciento en pernoctaciones durante en el mes de mayo.



En mayo, se han ocupado el 15,9 por ciento de las plazas en establecimientos rurales, con un aumento del 3,7 por ciento respecto al mismo mes de 2018. El grado de ocupación en fin de semana se sitúa en el 28,5 por ciento, con un descenso del 6 por ciento.



Por comunidades autónomas, Castilla y León ha sido el destino favorito con 146.428 pernoctaciones, un 19,9 por ciento más que en mayo de 2018. Baleares presenta el mayor grado de ocupación del 43,8 por ciento de las plazas ofertadas. Y por zonas turísticas, la isla de Mallorca es el principal destino, con 111.824 pernoctaciones. Las islas de Ibiza y Menorca han alcanzado la mayor ocupación, del 45,7 por ciento de las plazas ofertadas.



ALBERGUES



En cuanto a los albergues, las pernoctaciones han crecido un 1,4 por ciento. Se han ocupado el 29,5 por ciento de las plazas, un 4 por ciento menos, y el grado de ocupación en fin de semana han alcanzado el 30,7 por ciento, con un descenso del 14,1 por ciento.



Por comunidades autónomas, Cataluña engloba 93.7128 pernoctaciones y es el destino preferido, aunque registra un descenso del 5,1 por ciento frente a mayo de 2018. La Comunidad de Madrid es la que registra el mayor nivel de ocupación de las plazas ofertadas (52,5%).