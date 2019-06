12% de los hogares extremeños tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes

Ep

El 12 por ciento de los hogares españoles tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes en 2018, un porcentaje superior a la media nacional, que se establece en el 10,4 por ciento de los hogares.



Así, y según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), Extremadura presenta el cuarto mayor porcentaje de hogares que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, tras Andalucía (18,3%), Murcia (16,2%), y Canarias (15,5%).



Además, y de acuerdo a esta encuesta, el 47,6% por ciento de los hogares de Extremadura no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, el segundo porcentaje más alto del país (tras Andalucía, con el 49,8%), y muy por encima de la media nacional, que está en el 34,2 por ciento de los hogares.



De acuerdo a estos datos, el 43,2 por ciento de los hogares de Extremadura en 2018 no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 36 por ciento de la media del país, y un 8,2 por ciento de los hogares extremeños sufre retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal (frente al 7,3% del conjunto del país).



En cuanto a los ingresos, y según datos que ofrece el INE sobre 2017, los ingresos medios por persona en Extremadura se sitúan en 8.503 euros, la cuantía más baja del país, y por debajo de la media nacional, donde los ingresos medios alcanzan los 11.412 euros por persona.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, los ingresos medios por persona alcanzaron en 2017 los 11.412 euros, cifra un 3,1 por ciento superior a la de 2016 y la más alta de toda la serie histórica, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Es el cuarto año consecutivo en el que aumentan los ingresos medios por persona y el segundo en el que se sobrepasan los 11.000 euros.



Los ingresos medios anuales más elevados en 2017 se dieron en País Vasco (14.722 euros por persona), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338), mientras que los más bajos correspondieron a Extremadura (8.503 euros por persona), Canarias (8.964) y Murcia (9.111).



Con datos ya correspondientes a 2018, el INE señala que el 36% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado, frente al 37,3% de 2017.



El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.



La encuesta revela también que el 10,4% de los hogares llegaba a final de mes con "mucha dificultad" en 2018, porcentaje que ha aumentado 1,1 puntos respecto a 2017.



El INE apunta además que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se situó en 2018 en el 34,2%, dos décimas menos que en 2017.



Según el organismo estadístico, el 7,3% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal en los 12 meses anteriores a la encuesta. Este porcentaje apenas se ha reducido una décima respecto a 2017, pero es el más bajo desde el año 2011.



ANDALUCES Y MURCIANOS, A LOS QUE MÁS LES CUESTA LLEGAR A FIN DE MES



Andalucía (18,3%), Murcia (16,2%) y Canarias (15,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2018. En contraste, los menores porcentajes los presentaron Aragón (4,1%), Castilla y León (4,5%) y País Vasco (6,4%).



Asimismo, los hogares de Canarias (52,4%), Andalucía (52,1%) y Murcia (47,3%) son los que menos capacidad tenían en 2018 a la hora de afrontar gastos imprevistos. En el lado contrario figuran Navarra (20,7%), País Vasco (22,2%) y Galicia (23,1%).



Por su parte, Andalucía (49,8%), Extremadura (47,6%) y Galicia (45,6%) registraron los mayores porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2018. Los porcentajes más bajos se dieron en País Vasco (18,1%), Aragón (21,2%) y Navarra (21,5%).



En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, Andalucía (12,7%), Murcia (11,2%) y Canarias (9,0%) presentaron los porcentajes más altos. Por el contrario, Aragón (2,8%), Castilla y León (3,1%) y Galicia (4%) registraron los más bajos.