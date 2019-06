Los primeros avisos por la ola de calor se activarán en Extremadura este jueves

Ep.



Los primeros avisos por la ola de calor de esta semana en España se activarán en Extremadura el jueves, 27 de junio, en la comarca cacereña de Villuercas y Montánchez, así como en la comarca pacense de La Siberia, donde se prevén temperaturas máximas de 38 grados.



Así, en el caso de la comarca de Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, el aviso amarillo se activará a las 13,00 horas de este jueves, 27 de junio, y permanecerá hasta las 22,00 horas, cuando se podrán alcanzar temperaturas máximas de 38 grados, según la previsión de la Aemet.



La misma previsión se mantiene en la comarca de La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, que también permanecerá en aviso amarillo de 13,00 a 22,00 horas, por máximas de hasta 38 grados.



ALERTAS EN TODO EL PAÍS



En todo el país se registrará una ola de calor "excepcionalmente adversa", que comenzará este miércoles, se prolongará al menos hasta el 1 de julio y afectará a la Península y Baleares donde se superarán los 40 a 42 grados centígrados en el centro, interior de la mitad sur y en el cuadrante nordeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado ya avisos de riesgo importante por calor, sobre todo en el noreste, y que no descarta elevar este aviso a rojo, lo que supone riesgo extremo por temperaturas de más de 42 o 44 grados centígrados según las zonas.



El portavoz de la AEMET, Fernando García, ha comparado a Europa Press esta situación con olas de calor anteriores en el mes de junio, como la de 2003, entre el 20 y el 23 de junio, que duró 4 días, afectó a 17 provincias y tuvo una temperatura media de las máximas de 36,1 grados centígrados (ºC).



De este modo, prevé que la ola de calor que comenzará este miércoles será más extensa y tendrá temperaturas más altas, ya que se espera que al menos dure seis días, hasta el lunes, y que la temperatura máxima de la ola "al menos pasará los 41 o 42ºC" en el alto Ebro.



También se ha referido a la ola de calor --temperaturas extremas que alcancen al menos el 5 por ciento de los valores más altos de la serie y, al menos en el 10 por ciento de las estaciones durante tres o más días-- de 2017, que se extendió desde el 12 al 21 de junio y dejó un récord en Madrid de 40ºC en el observatorio de Retiro, que es el valor más alto en la capital durante un mes de junio.



De este modo, García ha destacado que en esta ola de calor que comienza se podrán superar "varios récord" y llegar a nuevas efemérides, ya que tanto por su intensidad, duración y extensión se considera que será un episodio "excepcionalmente adverso".



Así, ha indicado que en el tercio noreste peninsular ya se han activado avisos naranjas, de riesgo importante, y no descarta que a lo largo del fin de semana se eleven a nivel rojo, riesgo extremo. En concreto, ha precisado que en el noreste el aviso amarillo se activa a partir de 36ºC; el naranja a partir de 39ºC y el rojo, a partir de 42ºC que "se alcanzarán en esas zonas".



Por su parte, aunque ha añadido que también se llegará a 42ºC en otras zonas de España, ha indicado que no se prevé activar el aviso rojo en Andalucía ya que en esa región el umbral de aviso rojo son los 44ºC.



En general, ha comentado que con carácter general la ola de calor llegará a su máximo el viernes y después, el sábado y domingo las temperaturas se mantendrán sin cambios, "por lo menos hasta el lunes" cuando parece que la situación dará "tregua", al tiempo que ha añadido que "después ya se verá si sigue o no", pero que no se prevén cambios significativos en la predicción.



En cuanto a las precipitaciones, ha señalado que se esperan en forma de tormenta y no muy intensas en Galicia, norte de Castilla y León y el norte del Cantábrico en Asturias y Cantabria que, estarán "algo al margen" de esta situación.



Además, ha expuesto que la masa de aire caliente procedente del Sáhara entrará mucho hasta el norte de Europa y avanzará a zonas donde las máximas medias del verano no son tan altas y donde no están "acostumbrados a estos calores", de ahí que las autoridades estén advirtiendo de los potenciales riesgos asociados a la ola de calor.



En concreto, prevé que la ola de calor se extienda por el centro de Francia, donde ya hay activados avisos naranjas; Italia, Reino Unido, Austria, Alemania, Bélgica y Holanda, donde además el calor se quedará estacionario y no cambiará mucho.



"No es lo mismo 38 grados en Austria que en Andalucía. En Europa están menos acostumbrados al calor", ha comentado, aunque en todo caso ha insistido en que esta ola de calor "va a ser importante tanto en España como en Europa", por su duración y sus valores absolutos.



De hecho, ha pronosticado que se alcanzarán los 42 grados centígrados "en muchos sitios", como en el valle del Ebro, Aragón, Cataluña, las cuencas medias y altas del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.



También hará "mucho calor" en el resto de la Península y Baleares excepto en Galicia, noroeste de Castilla y León, áreas del cantábrico, Ceuta, Melilla y Canarias, y ha dicho que la situación persistirá durante el fin de semana hasta que el lunes "llegue algo de respiro".



Asimismo, ha insistido en que esta predicción es "bastante consistente" y después del lunes "no se observan grandes cambios" de momento, aunque es pronto para una predicción de mayor certidumbre.



Por otro lado, otra de las características de esta masa de aire africana es que irá acompañada de polvo en suspensión. En términos generales se alcanzarán o superarán los 40 grados centígrados en el centro, interior de la mitad sur y del cuadrante nordeste.



En cuanto a Baleares, prevé que se superarán también los 35ºC sobre todo en el interior de Mallorca y en zonas del litoral los valores nos serán tan altos.



Por otro lado, no solo serán extremas las máximas sino que también las temperaturas nocturnas alcanzarán valores "significativamente" altos y no bajarán de 20ºC en amplias zonas e incluso en la mitad sur y el centro peninsular, valle del Ebro y el área Mediterránea, no caerán de 25ºC.