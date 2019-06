Vara critica que la oposición no quiera hacer "autocrítica"

Ep.



El candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado que la oposición no quiera "hacer autocrítica" y ha criticado que han perdido las elecciones por convertir la campaña en la "tómbola de El Maño".



De esta forma, Fernández Vara se ha mostrado "sorprendido" tras el discurso de los portavoces de los grupos de la oposición tras el discurso de investidura pronunciado por él este pasado lunes, ya que de los mismos, ha dicho, se desprende que el "único que ha perdido las elecciones" es el PSOE.



De esta forma, en su turno de respuesta al PP, Ciudadanos y Unidad por Extremadura, Vara ha incidido en que el "principio del éxito está en una buena lectura del fracaso, y aquí ha habido muchos fracasos".



"Ustedes, todos, han perdido las elecciones, han perdido las elecciones y nosotros las hemos ganado, por mayoría absoluta, gracias al compañero Pedro Sánchez y a otros muchos factores", ha reiterado.



En esta línea, Fernández Vara ha criticado que la oposición no quiera "hacer autocrítica" y ha asegurado que estos partidos han pedido las elecciones del pasado 26 de mayo por "convertir" la campaña electoral "en la Tómbola de El Maño, que siempre toca, sino es un pito es una pelota".



Así, Fernández Vara ha valorado que el PSOE ha sido la única formación que ha conseguido trasladar a los ciudadanos un mensaje de que en la sociedad hay derechos pero también deberes, algo que ha calado en la gente que estaba "harta de la tómbola".



En este sentido, ha dicho Vara que a los ciudadanos hay que decirles lo que necesitan y no solo lo que quieren escuchar, además de valorar que el PSOE ha ganado en seis de cada diez municipios.



También se ha referido Vara a las referencias de Monago a que esta legislatura será la última del socialista el frente del Ejecutivo regional, por la ley que limita los mandatos, al que ha dicho que "cuidado" y ha pedido que "no se vayan a pasar" los cuatro próximos años hablando de la última oportunidad.



Además, también ha dicho que si, en opinión de los grupos de la oposición, está tan cansado y tan desilusionado, éstos lo tendrán "más fácil", al tiempo que les ha invitado a acompañarle, a ver si le "aguantan el ritmo"



FINANCIACIÓN AUTONÓMICA



En cuanto a las críticas de Monago al sistema de financiación autonómica, Fernández Vara ha coincidido con el 'popular' en que está "perjudicando" a la región porque se hizo en un contexto "precrisis", además de llevar cinco años con un modelo prorrogado.



Así, ha invitado a luchar por mejorarlo y se ha mostrado convencido de que en un momento dado ambas fuerzas políticas se podrían pondrán de acuerdo porque tienen una visión "parecida".



De la misma forma, ha criticado que el 'popular' se haya referido a una subida de impuestos cuando su partido no ha hablado "en ningún caso" de ese extremo, además de incidir en que si las circunstancias así lo permiten se podría plantear una bajada de impuestos para los niveles de renta menores.



También, y respecto a la oferta de Monago de reformar la Ley de Educación, el candidato a la Presidencia de la Junta ha dicho que le coge el guante si derivase la necesidad de la misma como consecuencia de los trabajos encaminados a desarrollar una estrategia global de digitalización.



Finalmente, Fernández Vara ha valorado que la experiencia de Monago es "necesaria", ya que se ha mostrado convencido de que las instituciones que mejor funcionan son en las que hay un "buen gobierno" y una "buena oposición".



ACUERDO PARA PROPICIAR AGILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN



De la misma forma, y en respuesta al presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Cayetano Polo, Fernández Vara ha dicho que el PSOE no es "enemigo" de los empresarios, a lo que ha añadido que estaría dispuestos añadir un acuerdo más a los seis propuestos este lunes para favorecer la agilidad de la administración.



También, y a las alusiones que Polo ha hecho en relación a la adolescencia política, Fernández Vara ha indicado que no hay etapa más bonita que la adolescencia pero que él no pondría al frente de las instituciones a adolescentes.



Además, y como Ciudadanos va a contar con presencia y con capacidad de gobernar en instituciones, ha dicho, el candidato socialista ha emplazado a esta formación a "madurar cuanto antes" y que, "además de predicar, den trigo".



Por su parte, a la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, Fernández Vara ha asegurado que no quiere "pasar a la historia", además de indicar que nadie se va a acordar de ellos dentro de 20 años, porque los representantes públicos son "prescindibles"



También ha recalcado que se necesitan cooperadores necesarios, como son los empresarios, que generen puestos de trabajo y paguen impuestos, así como que ha defendido que el "comunismo" no es su modelo.



Finalmente, y como todos los grupos han coincidido en criticar la situación de la sanidad en Extremadura, Vara ha indicado que acepta que la oposición haga de la sanidad objeto de debate, además de incidir en la importancia de trabajar contra el cambio climático.