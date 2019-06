El PSOE destaca que Vara ofrece "estabilidad" para afrontar las "reformas de calado"

Ep.



La portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito, ha destacado que el candidato a la investidura como presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ofrece "estabilidad y sosiego" para afrontar las "reformas de calado" que necesita la región, y ha pedido a la oposición "unidad y consenso por el futuro de Extremadura".



Ha reivindicado, igualmente, el apoyo de los partidos políticos a Vara como presidente, puesto que éste es quien, a su juicio, garantiza "la consecución y el éxito" de los "retos" a los que se enfrenta Extremadura.



Con ello, del candidato Fernández Vara ha destacado que "ha demostrado su capacidad de éxito con humildad y con respeto al pueblo extremeño", así como que logró durante la pasada legislatura "restituir" los "derechos sociales" que se habían visto mermados, ha apuntado, tras el paso del PP por el gobierno de la comunidad.



En este sentido, Garlito ha defendido que durante esta legislatura la Asamblea se convierta en "espacio de calma", así como de "unidad y consenso por el futuro de Extremadura", teniendo en cuenta además que "Vara representa esa política seria que analiza los mecanismos de mejora de la sociedad, de transformación", frente a la "frivolidad y el anuncio fácil que no conduce a nada más que a recortes de los derechos sociales" por parte de la derecha, ha indicado.



En su intervención este martes en la Asamblea para responder al discurso de investidura de Vara ofrecido este pasado lunes, la portavoz socialista además ha invitado a los partidos de la oposición a hacer "un poquito de autocrítica" porque "están a un paso de la absoluta irrelevancia".



SIN DIVISIÓN



Tras agradecer a los extremeños que votasen el pasado 26 de mayo, ha considerado que con su "decisión democrática" se abre "una nueva etapa para la esperanza, para el optimismo sin complacencia" en Extremadura, y ha destacado que la política del PSOE ha logrado ayudar para superar la crisis.



"La crisis económica y la respuesta que hizo la derecha política provocó una ciudadanía insegura y vulnerable", ha espetado Garlito, quien ha recordado que "el objetivo primordial no era otro que debilitar el estado social" a través de "recortes sociales" e "ideológicos" aplicados por la derecha y que han supuesto "el caldo de cultivo" de opciones políticas "populistas".



Por el contrario, ha incidido en que en 2015 los extremeños rechazaron la "política" del PP y apostaron por la "política limpia, humilde (del PSOE), que pone en el centro de toda la acción a las personas y a la ciudadanía para atender de forma eficaz sus problemas", la "política útil, con valores, con ideología, que aporta luz y sosiego".



Ha recordado, así, que durante la pasada legislatura el gobierno de Vara demostró "capacidad de pactar con todos", algo que "no fue fácil", y con el "único objetivo de poner a Extremadura en el centro de la acción política" para "mejorar" la región, lo que llevó a la "estabilidad" y a "grandes proyectos de empresas interesadas en asentarse" en la comunidad.



Sobre este mismo respecto, y de cara a la nueva legislatura, la portavoz socialista ha vuelto a tender "la mano" a la oposición para alcanzar "consensos" en la comunidad.



"Si no somos capaces de llegar a acuerdos habremos fracasado como servidores públicos", ha advertido Garlito, quien ha dicho que el PSOE propone que Extremadura "continúe avanzando, creciendo", para lo que "es necesario llegar a pactos, a alianzas, situar por encima de todo a Extremadura", porque "una tierra unida es una tierra más fuerte, pero además más próspera". "Una tierra dividida, que discute sólo se mantiene en el retraso", ha dicho.



Ha incidido, de esta manera, en que el PSOE tiende "la mano" a la oposición para alcanzar "consensos", y ha rechazado que se busque "la división" o pensar que "cuanto peor mejor".



De igual modo, ha destacado que "la capacidad de esfuerzo, diálogo y negociación tienen premio, se premian, se valoran por parte de la ciudadanía"; y ha invitado a la oposición a hacer "un poquito de autocrítica" porque "están a un paso de la absoluta irrelevancia".



"Crear un proyecto común no significa crear un pueblo único ni homogeneizarlo, sino pluralidad", ha subrayado Garlito, quien ha apostado por poner "encima de todo el bien común". "Necesitamos una tierra fuerte, de la mano, orgullosa, porque nunca olvidemos que seremos lo que seamos capaces de hacer", ha espetado.



RETOS



Por otra parte, ha incidido en que Fernández Vara "ha demostrado su capacidad de éxito con humildad y con respeto al pueblo extremeño" para afrontar los "retos" de la legislatura, entre ellos la igualdad como "la gran arma para combatir el machismo".



También ha destacado que el PSOE durante esta legislatura trabajará para ampliar las infraestructuras sanitarias y para "seguir reduciendo las listas de espera"; y ha situado la educación como "la piedra angular" para propiciar la "igualdad de oportunidades", así como a la innovación para alcanzar "mayor calidad de desarrollo y menores índices de desempleo".



En empleo, ha dicho que el PSOE apostará por "empleo de calidad", porque "no es suficiente" con que la pasada haya sido la "mejor" legislatura de la serie histórica en esta materia.



"Nuestra región debe consolidarse como una potencia en el sector agroalimentario", ha sentenciado igualmente Garlito, quien ha recordado también el "reto" de "frenar" el Cambio Climático como algo "fundamental", y ha apostado por una estrategia "transversal" en materia de lucha contra la despoblación.



"Necesitamos trabajar por Extremadura. Debemos seguir haciendo de nuestra tierra una sociedad moderna, avanzada, dinámica, igualitaria", ha señalado la portavoz socialista, quien ha apelado a la "unidad y consenso por el futuro de Extremadura", y ha pedido el voto para la investidura de Vara como presidente de la Junta. "Les invito al comienzo de la legislatura, impulsemos Extremadura, conquistemos el futuro y hagamos justicia", ha espetado Garlito.