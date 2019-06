De Miguel dice que la mayoría absoluta da a Vara "más responsabilidad de todo"

Ep.



La portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este martes que la mayoría absoluta que consiguió el PSOE en las últimas elecciones autonómicas del 26 de mayo da a Fernández Vara "la responsabilidad de todo", y confía en que en esta legislatura, la oposición no tenga "las manos absolutamente atadas".



Irene de Miguel se ha pronunciado de esta forma este martes en el debate de investidura que se celebra en la Asamblea de Extremadura, en las intervenciones de los grupos parlamentarios tras el discurso del candidato a la Presidencia, Guillermo Fernández Vara, que tuvo lugar en la tarde de este pasado lunes.



En su intervención, De Miguel ha pedido a Vara que no asuma esta mayoría absoluta "como un cheque en blanco que le da la ciudadanía", sino que ha insistido en que la da "más responsabilidad", ya que "todo lo que suceda en esta región va a ser responsabilidad exclusivamente suya y de su gobierno".



Ahora "todo va a estar en el tejado" de Vara, quien a su juicio ha conseguido "no parecer el responsable" de lo que ocurre en una región como Extremadura, que es "cabeza en el ranking de desempleo y de pobreza", con un sistema ferroviario "absolutamente vergonzoso" y con un "éxodo juvenil sangrante".



Por ello, ha añadido que Fernández Vara va a tener una legislatura "muy tranquila" en la Asamblea en cuanto al resultado de las votaciones, aunque "quizá menos tranquila en sus propias filas", ya que "cuando parece que el adversario está más débil, los monstruos nacen dentro".



