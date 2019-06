Monago afirma que el PP será "contrapeso" del PSOE e insta a Vara a "cumplir lo prometido"

Ep.

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Antonio Monago, ha recalcado que su partido será en la X Legislatura "contrapeso" del PSOE y ha instado a Guillermo Fernández Vara a "cumplir lo prometido" porque ya "no hay excusas", al contar con mayoría absoluta y tener a Pedro Sánchez (PSOE) en el Gobierno nacional, ha dicho.



Así lo ha indicado Monago en su turno de intervención en el Debate de Investidura y en respuesta al discurso pronunciado este pasado lunes por Fernández Vara, del que ha indicado que "mató la ilusión del pueblo extremeño", toda vez que tuvo la "última oportunidad de ilusionar y no lo hizo".



En esta línea, el 'popular' ha aseverado que el PP no será "nunca" la "muleta" del PSOE, aunque llevará a cabo una tarea de oposición "leal" a los intereses de los ciudadanos de la región.



Según ha dicho, ahora "más que nunca" es necesaria la labor de oposición, porque, en opinión de Monago, el PSOE con mayoría absoluta tiene "mucho peligro" aunque, como ha dicho, haya mostrado Vara su intención de contar con los grupos parlamentarios y gobernar como si no contase con mayoría parlamentaria.



De este modo, aunque a Fernández Vara debe ser el encargado de "tocar la partitura que prometió a los extremeños", el líder del PP le ha ofrecido al futuro presidente de la Junta una serie de pactos sobre cuestiones importantes para la región.



Entre ellos estaría, un "pacto preventivo" para que no haya más subidas de impuestos en Extremadura, además de un acuerdo para no pagar por el uso de las autovías y sobre todo, ha indicado, se hace necesario un pacto para llegar a una nueva Ley de Educación, ya que las cosas en el ámbito educativo han cambiado "radicalmente", así como las competencias que se van a demandar a los estudiantes.

"RETOS" DE EXTREMADURA

En su intervención, José Antonio Monago ha enumerado los "retos" que, en su opinión, tiene la región, entre los que ha situado los datos de desempleo, la tasa de pobreza, la despoblación o la situación de la sanidad.

Así, ha considerado que si la Asamblea de Extremadura abordase todos esos "retos" con los que cuenta la región se necesitaría "al menos una semana" de plenos monográficos.

Por eso, ha criticado que este pasado lunes Vara inició su discurso con un vídeo de en el que aparecían niños de Uganda porque, en su opinión, podría haber recabado testimonios en Extremadura y se hubiera ahorrado de esta forma "el exotismo".

Igualmente, ha recalcado que Vara tiene en la presente legislatura la "última oportunidad para recuperar Extremadura y no para darle la puntilla", al tiempo que ha recordado que en el discurso pronunciado este lunes Vara volvió a mencionar cuestiones ya abordadas y prometidas en pasadas legislaturas y que a día de hoy no son una realidad.

De esta forma, y sobre el acuerdo en materia de infraestructuras anunciado por Fernández Vara, Monago ha recordado que en 2008 presentó un macro plan 2008-2015 dotado con 18.000 millones de euros, a lo que ha añadido que también presentó ante notario un plan concertado de infraestructuras, así como un acuerdo de infraestructuras viarias e hidráulicas, con 265 millones de euros.

Por ello, el 'popular' ha insistido en que ahora lo que toca es "cumplir lo que ha prometido" Vara y más porque ya no tiene el "burladero" de tener que acordar con otros grupos al contar el Grupo Parlamentario Socialista mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura.

PETICIÓN DE TRANSPARENCIA

Monago ha demandado a Vara también que cumpla con su intención de que no gobernará con mayoría absoluta y que "no lo diga más", ya que a pesar de no haber contado la legislatura anterior con esa mayoría ha habido muchas peticiones de información que se "han aplastado".

De esta forma, Monago ha indicado que si el candidato socialista quiere gobernar como si no tuviera mayoría debería revisar el contrato de Ambulancias Tenorio, además de aportar transparencia en el sector público empresarial.

También ha pedido a Fernández Vara y a su futuro Ejecutivo que dé toda la información del proyecto de Castilblanco, que ha calificado como la "gran mentira de su gestión".

Por otra parte, y sobre el Pacto por el Ferrocarril, del que el PP se ha salido, Monago ha espetado a Vara que le es "más útil" fuera que dentro, ya que para "tocarle las palmas ya tiene a mucha gente".

CONSIDERA QUE VARA NECESITA UNA AGENDA EUROPEA

En cuanto a los fondos que la región recibe de la Unión Europea, el presidente del Grupo Parlamentario Popular ha considerado que Vara necesita una agenda europea, toda vez que, como ha dicho, no tiene experiencia en gestionar estos fondos.

Por ello, ha exigido que a Extremadura no venga "ni un euro menos" para la PAC o los fondos estructurales, algo que, como ha dicho, debe ser la "línea roja" de la comunidad, ya que esos fondos es "la sabia que nutre" muchas actividades que fijan la población en el entorno rural.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN

En otro momento de su intervención, José Antonio Monago ha indicado que comparte con Vara que sin suficiencia financiera es imposible la nivelación de los servicios públicos, ante lo que ha dicho que acudir al endeudamiento es "imposible" porque Extremadura "ha agotado la capacidad de endeudamiento".

No obstante, ha recordado que Fernández Vara, que ahora se queja de del sistema de financiación, lo firmó y aprobó en 2009, un momento en el que el PP ya advirtió sobre algunos de los aspectos que recogía, que eran nocivos para Extremadura.

De este modo, ha afeado a Vara que haya "tardado diez años" en darse cuanta de los problemas del sistema de financiación autonómica y ha criticado que en los cuatro años de la pasada legislatura se ha hecho "muy poco" en este sentido, además de recalcar que no convoque a más grupos de trabajo para "enredarnos".

También Monago se ha referido a la situación "económica límite" que atraviesa el Servicio Extremeño de Salud (SES) y que pagan los pacientes y los profesionales sanitarios, ha dicho.

Por ello, ha abogado por poner en marcha un plan de control del endeudamiento para que Extremadura sea viable en el futuro y cuando deje Fernández Vara de ser presidente dentro de cuatro años, además de indicar que los extremeños se van de los pueblos pero, en ocasiones, "los echamos" con el exceso de burocracia o de protección ambiental.

Finalmente, José Antonio Monago ha espetado a Vara que no busque al PP para "perder el tiempo", aunque ha dicho que le gustaría de tuviera "éxito" en su última legislatura al frente del Ejecutivo regional y que el mismo fuera compartido por los diputados de la Asamblea.