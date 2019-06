Cortés afirma que Vara tiene la última oportunidad para cumplir todo lo que ha prometido

La portavoz del Partido Popular de Extremadura, Gema Cortés, ha afirmado hoy que Fernández Vara tiene la "última oportunidad" para cumplir compromisos históricos que ha adquirido el socialista durante sus anteriores debates de investidura.

Antes de la sesión investidura de este lunes, Gema Cortés ha asegurado que "ya sabemos en qué quedan los discursos de Fernández Vara: muchas promesas pero pocos cumplimientos" y ha afirmado que "esta debe ser una legislatura para demostrar y cumplir" recordando que serán los últimos cuatro años del socialista al frente del gobierno autonómico, gracias a la ley de limitación de mandatos que impulsó José Antonio Monago.

Así, ha manifestado que esta legislatura "es la última oportunidad" para que Fernández Vara pase a la acción y cumpla "por fin" con los compromisos históricos que "venimos escuchando durante años" ya que "no tiene excusas" al contar con mayoría en Extremadura por lo que "la responsabilidad del destino de la región será suya".

Por ello, ha pedido que explique los plazos, el calendario y la financiación de lo que prometa hoy, recalcando que "queremos saber su plan de acción" ha afirmado, recordando que a pesar de la mayoría del PSOE, los problemas de Extremadura "siguen estando ahí" liderando el paro en España, la tasa de pobreza y la despoblación que asola nuestros pueblos y ciudades.

Gema Cortés también ha afirmado que el PP no votará a favor de la investidura de Fernández Vara porque "no es nuestro modelo ni nuestra forma de gobernar" aunque ha asegurado que "no sabemos qué harán otros partidos" o si "buscarán alguna excusa para apoyarle como hicieron con la presidencia de la Asamblea la semana pasada".

Por último y, ante posibles pactos entre el gobierno y la oposición, Gema Cortés ha recordado que si alguien ha demostrado capacidad de diálogo y de pacto en Extremadura ha sido el Partido Popular y José Antonio Monago, demostrándolo tanto en el gobierno como en la oposición.