Unidas por Extremadura pide que Vara sea "honesto" y ofrezca "una hoja de ruta realista"

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha indicado que su grupo espera que el socialista Guillermo Fernández Vara, en su discurso de investidura como presidente de la comunidad, sea "honesto con la ciudadanía" y ofrezca "una hoja de ruta realista" para afrontar los "retos" y "problemas" de la región.



Así, ha apuntado que espera de Vara un discurso "no de buenismo y buenas intenciones", sino "una hoja de ruta realista" para esta legislatura en Extremadura, teniendo en cuenta que el socialista "tiene que ser honesto y leal" y que el apoyo de los ciudadanos al PSOE en las pasadas elecciones "no es un cheque en blanco".



Al mismo tiempo, ha avanzado que Unidas por Extremadura confía en convertirse en la Asamblea en "la voz de los que no tienen voz", planteando para ello una oposición "constructiva" que buscará situar a las personas "en el centro de la acción política".



También, ha mostrado el deseo de su grupo de que Fernández Vara conteste de forma separada a cada grupo en el debate de investidura, por considerar que ello "enriquecería" el intercambio de pareceres.



De este modo se ha pronunciado Irene de Miguel en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este viernes en la Asamblea en la que se ha abordado la ordenación del debate de investidura del presidente de la Junta que se sustanciará el próximo lunes y martes, días 24 y 25, en la Cámara legislativa autonómica.