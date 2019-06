"Cuando uno no tiene posibilidad gobernar, tiene que permitir que los demás gobiernen"

Ep.

El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado este viernes con respecto a la formación de Gobierno en España que "cuando uno no tiene la posibilidad de gobernar, tiene que permitir que los demás gobiernen", un mensaje que ha lanzado a PP y Ciudadanos que son los partidos "que puedan sumar, a los que puedan permitir que haya gobierno".

El objetivo es que "los nacionalismos y los independentismos fueran irrelevantes", al igual que la extrema derecha, ha señalado Guillermo Fernández Vara este viernes en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', de Tele5, recogida por Europa Press.

En su intervención, Fernández Vara se ha mostrado preocupado porque "parece que no hemos aprendido nada" y sigue "todo el mundo con el contigo no, con los vetos y con los cordones sanitarios", cuando en la situación actual "no está en juego si Pedro Sánchez es presidente o no, sino que están en juego muchísimas cosas, la vida de mucha gente que depende de la política".

Fernández Vara ha lamentado la política "de postureo y de chinchetas" que hay en la actualidad, que a su juicio "no conduce a ninguna parte", ya que "parece como si la vida de la gente no importara, y solo importe si hay una chincheta de un color o de otro".

Ante esta situación, el presidente extremeño ha abogado por que "se hable" entre los partidos, ya que "o se gobierna o se deja gobernar", ya que "esta situación que cuanto peor, mejor, no es buena para nadie", tras lo que ha resaltado que a partir de ahí "se puede hacer oposición perfectamente".

Según ha dicho, "cuando uno no tiene la posibilidad de gobernar, tiene que permitir que los demás gobiernen", y ahora mismo no hay ninguna opción de que haya un Gobierno alternativo a Pedro Sánchez, por lo que "si no la hay, hay que permitir que España tenga gobierno", y a partir de ahí, "a partirse la cara si es necesario todos los días en el Parlamento, pero tiene que permitirse que haya gobierno".

LOS LIDERAZGOS SE CONSTRUYEN CON LA GRANDEZA

Y es que "los liderazgos se construyen con la grandeza", y con la "capacidad de poner los intereses de un país por encima de los intereses de tu partido", ha defendido el dirigente socialista extremeño.

Respecto a si entrarán miembros de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, Vara ha asegurado desconocerlo y se ha mostrado convencido de que "formará el Gobierno que necesita este país", en un escenario "donde todo está cogido tan con alfileres", y señalado que "estos días, él como nadie está teniendo la oportunidad de comprobarlo en las conversaciones para el futuro de la UE".

Vara ha recordado que en la actualidad "están en juego demasiadas cosas", tras lo que ha considerado que "no todo el mundo es consciente de la cantidad de cosas que nos estamos jugando", ya que España "no puede ser la suma de 17 trozos, sino que alguien tiene que estar pensando en lo que une, en lo común, en lo compartido".

En ese sentido, y en la situación actual de la formación de gobiernos autonómicos, Fernández Vara ha señalado que "está muy bien que todos seamos reivindicamos para nuestra tierra", pero es necesario que "alguien reivindique país, lo que une, lo colectivo".

Vara se ha mostrado "absolutamente convencido" de que con el PSOE "no habrá nunca ningún pacto que ponga en peligro la unidad de España", tras lo que ha apelado a "la necesidad de que pueda haber cuanto antes un gobierno en España, con una extraordinaria oposición" y que pueda formarse "sin que los nacionalismos sean relevantes".

Según ha señalado Vara, "todo lo que sea prolongar de manera inútil esta situación de inestabilidad no es bueno para España", tras lo que ha confiado en que, aludiendo a la fecha del 8 de julio que se está apuntando para el debate de investidura de Sánchez, que "ojalá y que San Fermín traiga para el día siguiente una solución para España".

Y es que "con los escenarios que tenemos por delante, sería muy bueno que antes de agosto hubiera gobierno en España", ha confiado el presidente extremeño, quien se ha mostrado convencido de que "un gobierno Frankenstein en España nunca se producirá".

SITUACIÓN EN NAVARRA

Así, y respecto a la situación en Navarra, donde el PSOE necesitaría el apoyo de Bildu para gobernar, Fernández Vara ha lamentado que "si Bildu apoya al PSN será criticable, y si no lo apoya, y con eso está apoyando a la derecha de Navarra, ¿lo vamos a criticar también?", ha planteado Vara.

En ese sentido, el dirigente socialista ha apuntado que "al PSOE se le exige permanentemente actualizar su condición de partido español y constitucionalista", algo que "no es que no sea justo, es que no es verdad", ya que según ha reafirmado, el PSOE "nunca va a pactar nada que tenga que ver con la unidad de España, o con la soberanía nacional".

Ante esta situación, Vara ha señalado que "no es momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones", ya que "la gente está cansada de asistir todos los días a este espectáculo bochornoso", en el que se ha "convertido la política en un teatrillo, donde los personajes han sustituido a las personas".

Por todo ello, Vara ha confesado que tiene una "cierta dosis de decepción" por la política, que actualmente "no es capaz de poner negro sobre blanco la más mínima condición que nos pueda permitir ponernos de acuerdo", porque se ha "renunciado a salirnos al encuentro".