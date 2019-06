El PP dice que su voto a la investidura de Vara no será afirmativo, tiene los votos PSOE

Ep

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha asegurado que el sentido del voto del PP a la investidura de Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta no será afirmativo porque para "eso ya tiene los votos del Partido Socialista".



Asimismo ha añadido el 'popular' que no sabe si a los votos de los diputados socialistas se podría sumar los de "algún grupo más", ya que la "primera sorpresa" que se ha llevado en esta legislatura ha sido que la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, fuese elegida con los votos a favor de Ciudadanos, junto a los del PSOE, que eran los de su grupo.



En esta línea, y a preguntas de si entonces el PP se abstendrá o votará en contra, José Antonio Monago no ha querido desvelar este dato hasta el próximo martes, 25 de junio, cuando se produzca el debate de investidura.



El presidente del Grupo Parlamentario Popular ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro en la Asamblea de Extremadura con su presidenta, Blanca Martín, que ha realizado entre los grupos la consulta previa a la propuesta del candidato a la Presidencia de la Junta.



Monago ha dicho que con esta ronda de consultas se cumple una "formalidad" establecida en el reglamento para la elección del candidato, a lo que ha evidenciado que "no va a haber ninguna sorpresa" en la elección de Vara, ya que el Grupo Parlamentario Socialista cuenta en la X Legislatura con mayoría absoluta.



En esta línea, el presidente del Grupo Parlamentario Popular ha calificado el encuentro mantenido con Martín como "cordial" y ha añadido que los miembros del PP serán "muy leales a los intereses generales" de la comunidad.



Así, ha reiterado Monago que el PP hará de "oposición" y "contrapeso" al PSOE pero con "lealtad" a las instituciones". "Sobre todo intentando que esa forma de hacer parlamentarismo que se ha hecho en Extremadura y de la que nos sentimos muchas veces orgullosos frente a lo que estamos viendo en otros parlamentos se siga manteniendo en esta legislatura", ha dicho.



Por otra parte, y preguntado por los medios sobre la posibilidad de ampliar el número de miembros de la Mesa de la Asamblea para que Unidas por Extremadura pudiera tener un puesto, Monago ha reiterado que está en contra de modificar el reglamento para que la Mesa pasase a estar integrada por ocho personas "para contentar" a Podemos.



"Menos mal que hemos sido cuatro partidos políticos, si hubiéramos sacado representación siete imagínese usted la Mesa que íbamos a hacer, iba a haber más gente atrás que adelante", ha aseverado.



En esta línea, el presidente del Grupo Parlamentario Popular ha considerado que "no está bien" modificar cada legislatura el reglamento para atender a lo que, en este caso, "quiere el presidente de la Junta de Extremadura".



También ha considerado que de ampliarse la composición de la Mesa no se cumpliría la proporcionalidad, toda vez que "no tiene ningún sentido de la proporcionalidad" que un grupo con cuatro diputados como Unidas por Extremadura tenga un puesto y el PP con 20 diputados tenga dos miembros, ha reiterado.