Cs decidirá su voto a la investidura de Vara como presidente de la Junta en el mismo Pleno

El presidente del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha indicado que su formación decidirá el sentido de su voto a la investidura de Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta en la sesión plenaria que con dicho fin se celebrará la próxima semana en la Cámara autonómica "en función" de lo que el socialista proponga y "cómo lo ofrece".



Además, ha confirmado que su formación no presentará candidato a la investidura como presidente de la Junta en dicha sesión plenaria "como es lógico", y ha reconocido que en Ciudadanos se mantendrán "expectantes" y "atentos" ante el discurso de investidura de Vara.



En declaraciones a los medios tras participar en la ronda abierta por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, para proponer un candidato a la investidura en el pleno de la próxima semana, Cayetano Polo ha invitado también a "esperar" a que se sustancie dicha sesión plenaria antes de adelantar el sentido del voto de Ciudadanos a la investidura de Vara como presidente de la Junta.



"Hay una mayoría absoluta, con lo cual los márgenes de maniobra son los que son, son limitados, y evidentemente nosotros desde nuestra posición nos vamos a mantener expectantes ante lo que pueda suceder en ese pleno pero no vamos a presentar candidatura como es lógico", ha dicho.



Además, sobre el sentido del voto a Fernández Vara como presidente de la Junta, ha invitado a "esperar a que llegue el pleno". "Es importante que se puedan respetar las formas y vamos a escuchar lo que el candidato ofrezca, lo que el candidato proponga, y en función de eso nuestro grupo decidirá el sentido de su voto", ha apuntado.



"Hacerlo antes es poco procedente, porque creo que las formas hay que respetarlas", ha incidido Polo, quien sobre si su partido descarta alguna opción en cuanto al voto de su partido a la candidatura de Vara que "en principio" Ciudadanos va a "escuchar el discurso de investidura y a ver lo que ofrece el candidato y cómo lo ofrece".



Por otra parte, sobre la posible ampliación de la Mesa de la Asamblea para dar cabida a todos los grupos parlamentarios en la misma, Cayetano Polo ha indicado que en la reunión con Blanca Martín él ha manifestado que "Ciudadanos está en disposición de colaborar en esa reforma (del reglamento) si es necesario".



"No va a ser Ciudadanos un impedimento para que la Mesa se reforme y en ese sentido estamos abiertos a lo que pueda trabajarse para llegar a esa reforma y a que todos los grupos estén representados", ha declarado.