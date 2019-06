Unos 400 efectivos de Brigada 'Extremadura' XI se desplegarán a partir de julio en Letonia

Ep.



Un total de 400 efectivos de la Brigada 'Extremadura' XI, con sede en la Base General Menacho de Bótoa, en Badajoz, se desplegarán a partir de la primera semana de julio en Letonia, en el marco de una misión de la OTAN por la que reforzarán las "capacidades" de dicho país báltico que no tiene un contingente, ejército o fuerzas armadas "muy numerosas y con mucho potencial".



Así lo ha anunciado a preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz sobre este nuevo despliegue, el general jefe de la Brigada 'Extremadura' XI, Francisco Javier Romero Marí, que ha matizado que se trata de una misión "de alguna manera hasta solidaria para reforzar esas capacidades" y por la cual lo que se despliega por parte de diferentes países de la OTAN son "capacidades militares que refuerzan sus fuerzas armadas".



En este caso, ha concretado, España lo que hace es aportar un subgrupo táctico que viene a ser una compañía reforzada con carros de combate y blindados, y se integra dentro de un grupo táctico, que es una especie de batallón canadiense que, a su vez, refuerza las capacidades del ejército de Letonia.



De este modo, el contingente español viene a ser entre el apoyo logístico y la fuerza unos 400 hombres y mujeres y, fundamentalmente, medios acorazados, según Romero Marí, que ha detallado que las rotaciones se prolongan durante seis meses "normalmente" y que comenzarán a partir de la primera semana de julio, aunque el acto de despedida está previsto para este viernes día 21.



No obstante, ha explicado que viajarán rumbo a Letonia en varios vuelos al ser un contingente de unos 400 hombres y mujeres, que hace el relevo del que está en este momento allí y que pertenece a la Brigada 'Aragón' de Zaragoza.



"NO ENTRAÑA GRANDES RIESGOS"



Sobre los posibles riesgos que entraña la operación, el general Romero ha incidido en que "en principio no entraña grandes riesgos" dado que es una operación "con carácter más disuasorio preventivo que para resolver ningún conflicto", sobre lo cual ha expuesto que en Letonia "en este momento no hay ningún conflicto" ni en Estonia ni en ninguno de los países bálticos.



Se trata de "reforzar las capacidades de esos países en el ámbito de la OTAN y del capítulo de la OTAN que contempla que hay refuerzos entre los países pertenecientes a la OTAN", ha insistido, para agregar que se trata de "una respuesta a la solicitud de Letonia" que "quizás" está motivada en "ciertos movimientos rusos, sobre todo en Ucrania en la península de Crimea etcétera".



"Pero en este momento no hay ningún riesgo identificado de que vaya a atacar o de que vaya a haber una operación militar", ha señalado a continuación, así como que es una misión "más de apoyo" y "de refuerzo al ejército de Letonia y al país de Letonia y todos los países bálticos" y que "no tiene nada que ver" con las labores formativas desarrolladas en Irak para formar a su ejército "para que luego ellos sean capaces de proporcionar su propia seguridad".



Sobre este último país, ha adelantado que están ya preparando el contingente que, "si todo va normal", para final de año se desplegará en Irak, de manera que volverían a coincidir dos misiones en una Brigada como la 'Extremadura' XI que, en todo caso, es "potente" y "capaz de generar en este caso hasta dos contingentes", uno en Letonia con medios blindados y capacidades militares "potentes" y dicha misión de adiestramiento en Irak.



El general jefe de la Brigada 'Extremadura' XI, Francisco Javier Romero Marí, ha hecho estas declaraciones a los medios antes de entregar a Cruz Roja en un acto celebrado en el antiguo Palacio de la Capitanía en Badajoz la recaudación del VII Desafío de San Fernando.