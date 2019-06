Vara defiende que en la situación actual en España "o se gobierna o se deja gobernar"

Ep.



El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que en la situación actual en España "o se gobierna, o se deja gobernar, pero ninguna de las dos cosas, no", ha dicho.



"Tú no puede ser que no gobiernes, y al mismo tiempo impidas que haya gobierno", ya que en ese caso "el país desde luego no gana", ha reafirmado Fernández Vara este miércoles en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "bien haríamos en intentar que hubiera gobierno cuanto antes".



En su intervención, ha explicado que Pedro Sánchez está "ofertando a todo el mundo la posibilidad de poder contribuir en que haya una investidura, y que sea lo más pronto posible", tras lo que ha lamentado que en la actualidad "parece que el problema está en las chinchetas, a ver cuántas chinchetas hay de cada color, ¿y de la gente quien habla?", ha planteado.



Fernández Vara ha recordado que "la gente tiene problemas" y "confía en la política", frente a lo cual "los políticos, de lo único que hablan es de las chinchetas".



Ante esta situación, el dirigente socialista extremeño ha reiterado a los partidos que "o se gobierna o se deja gobernar", y ahora "o se da el paso para que uno sea gobierno, y si no es posible como este es el caso, en el que solo es posible el gobierno de Pedro Sánchez, se permite que haya gobierno", lo cual "no significa que no haya oposición después", ha aclarado.



"BUSCAR MAYORÍAS"



Fernández Vara ha entendido que al no sumar el PSOE para formar gobierno en España, "hay que buscar mayorías, y si pueden ser, estables", ya que según ha advertido, "no podemos estar al albur de vivir cuatro años en la inestabilidad", ha dicho.



En ese sentido, el dirigente extremeño ha señalado que "en un momento dado" él "sacrificaría una parte de las políticas que tu tienes que llevar a cabo, si consigues mayoría suficiente para provocar estabilidad al país", algo que "en estos momentos es absolutamente imprescindible".



En este punto, Vara ha reafirmado que el PSOE "nunca va a pactar nada con nadie que ponga en peligro la unidad de España y la soberanía nacional", tras lo que ha señalado que en la actualidad "hay que conformar mayorías, y se gobierna o se deja gobernar".



Fernández ha lamentado la "España de los cordones sanitarios y de los vetos" que existe en la actualidad, y del "contigo no", cuando en los ciudadanos "hablan" en su vida normal "¿y por qué aquí no se puede hablar".



En ese sentido, el presidente extremeño ha señalado que le "encantaría un gobierno de amplio espectro en España, presidido por Pedro Sánchez", que le diera "mucha estabilidad y mucha seguridad", y respecto a si prefiere a Albert Rivera o Pablo Iglesias como socio de gobierno, ha apuntado que "ninguno de los dos sobraría".



SITUACIÓN EN MADRID



Respecto a la situación en el ayuntamiento y la comunidad de Madrid con los pactos de gobierno, Vara ha lamentado "el reparto de puesto desvergonzado, sin hablar para nada de los problema de la gente" es un "mamoneo".



Se trata de situaciones que "la gente no entiende", por lo que ha lamentado que "el desentendimiento de la gente respecto de la política va a acabar siendo una realidad".



NEGOCIACIÓN DE GOBIERNO EN NAVARRA



Por otra parte, y a preguntas sobre la situación en Navarra tras las elecciones autonómicas, Fernández Vara ha apostado por que la secretaria general del PSN, María Chivite, "pudiera ser la presidenta de Navarra, y que no tenga ningún tipo de hipoteca respecto de nada ni de nadie que tenga que ver con el independentismo".



A partir de ahí, ha lamentado que "siempre se utiliza la doble Vara de medir en casi todo", ya que se dice que si Bildu se abstiene en Navarra "es que hay un pacto" con el PSOE, pero "¿y si no se abstiene, el pacto lo tendrá con el PP, no?", ha planteado.



En este punto, Vara ha señalado que "la realidad es que hay que conformar mayorías en escenarios muy complejos", ante lo cual "la simplicidad nunca puede resolver la complejidad", ha dicho el presidente extremeño, quien ha considerado que la abstención de Bildu para permitir un gobierno del PSOE "sería la consecuencia necesaria de que no hay otra manera de conformar una mayoría".



El presidente extremeño ha lamentado que se está "permanentemente obligando al PSOE a tener que demostrar diariamente su condición de partido español y constitucionalista", ha dicho.



ACUERDOS EN CÁCERES Y BADAJOZ



Por otra parte, y en el caso de Cáceres, donde el PSOE gobierna con la abstención de Ciudadanos, Vara ha relatado que Cs y el PSOE "han estado durante dos semanas hablando para intentar llegar a acuerdos" que hablan "de la vida de las personas".



Un acuerdo que le "hubiera gustado que hubiera ocurrido también en Badajoz", ya que "no es normal que un partido tiene 12 concejales y el otro cuatro, acabe gobernando el de cuatro", ha señalado en alusión al acuerdo alcanzado entre PP y Cs para gobernar dos años cada uno.



Respecto a la capital pacense, Vara ha admitido que en las negociaciones le ofrecieron también repartirse dos años de gobierno para PSOE y Ciudadanos, algo que descartó ya que no le "parece serio".



Y es que, a su juicio, los ciudadanos en las elecciones votan "quien gana y un escenario", por lo que "si el escenario queda con claridad manifiesta" la victoria del PSOE, que obtiene doce concejales cuando la mayoría absoluta está en 14, a su juicio "se pueden llegar a acuerdos sobre políticas, pero llegar a ese punto en el que acabe siendo alcalde una de las fuerzas menos votadas, no se sostiene".



Por otra parte, y respecto a la posibilidad de cambiar el nombre de la localidad pacense de Guadiana del Caudillo, ahora que gobierna el PSOE, Fernández Vara ha reafirmado que "la Ley de Memoria Histórica se tiene que cumplir", y ha señalado que "hay que hacerlo con naturalidad, no agrediendo ni ofendiendo".



Para Vara, el hecho de que "40 años después estemos así es una anomalía que hay que corregir", y "sin hacer demasiado ruido para no levantar viejos debates", por lo que ha considerado que este cambio "hay que hacerlo, y cuanto antes".



Finalmente, Fernández Vara ha recordado que su carrera como presidente de la Junta de Extremadura acaba en 2023, cuando agota el último mandato de acuerdo a la limitación que existe, y a preguntas sobre si a partir de ahí aceptaría el ofrecimiento de algún ministerio, el dirigente socialista extremeño ha concluido: "mi ilusión sería ser alcalde de mi pueblo".