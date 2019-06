El PSOE remarca que la X Legislatura será la del "diálogo"

Ep.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha remarcado que la X Legislatura será la del "diálogo" y ha anunciado que este grupo se ha marcado como reto la lucha contra el desempleo o la despoblación.



Garlito también ha considerado necesario continuar con el trabajo de impulso y fomento de los cambios legislativos iniciados la legislatura anterior para la creación de empresas en zonas rurales, además de fomentar la cohesión entre todos los espacios, una administración más ágil y la atracción de proyectos.



Asimismo, la igualdad también debe ser otro de los "grandes pilares", ha dicho, sin olvidar la estrategia de economía verde y circular y las infraestructuras, tanto las ferroviarias como las relativas a las comunicaciones.



"Todos esos ejes pueden hacer una tierra más fuerte, una tierra más unida y una tierra en la que el desarrollo y el impulso cobren fuerza en estos cuatro años", ha asegurado Lara Garlito en la rueda de prensa posterior a la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura.



EL PSOE DESTACA LA "ESTABILIDAD"



La portavoz parlamentaria del PSOE ha destacado también que la "estabilidad estará presente" en la X Legislatura, algo que favorecerá la creación de empresas y el fomento del empleo.



En esta línea, a pesar de contar el PSOE con mayoría absoluta, Garlito ha apostado por "tender puentes hacia todos los espacios", ya que la "mayor herramienta" que tiene la democracia es "la palabra y el diálogo".



También ha considerado que el hecho de que el PSOE sea el grupo mayoritario en la cámara hace que tenga "mucha más fuerza" para trabajar por Extremadura y para reivindicar en "todos los espacios donde haga falta" lo que la región "se merece".



Por otro lado, y a preguntas de los medios por el hecho de que el PSOE y el PP hayan tenido que cambiar sus propuestas para la composición de la Mesa de la Asamblea por no cumplir la paridad, Garlito ha dicho que "se ha actuado como se debía actuar" tras un informe donde se advertía este hecho.



En relación a esto, la portavoz socialista ha reiterado que su partido tiene en el feminismo y en la igualdad "una de sus banderas", al tiempo que ha recordado que la propuesta de su partido incluía a dos hombres y una mujer.



"Un grupo parlamentario, cuando hace su propuesta, no sabe qué nombres van a proponer los otros grupos parlamentarios. Lo idóneo es lo que se ha hecho, una vez que se conocen todas las propuestas de todos los grupos parlamentarios y se hace constar que no se cumple la paridad es negociar o dejar claro que la paridad es una prioridad", ha indicado.