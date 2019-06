Cs practicará en Asamblea una oposición "de diálogo" sobre "las necesidades" de extremeños

Ep.



El portavoz del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha indicado que su formación inicia la legislatura en la comunidad con el objetivo de practicar una oposición "de diálogo" y con el "convencimiento" de convertirse en "la voz de las necesidades de los extremeños", entre ellas la "necesidad crucial" de creación de empleo en la región.



Ha incidido así en que su formación va a practicar "una oposición útil, constructiva", y "no dejará de presentar iniciativas para intentar plantear su "programa" en la Cámara extremeña.



"En la posición que ocupamos, y hubiéramos ocupado la posición que fuera, nuestra única obsesión es trabajar para que en Extremadura haya empleo y nuestros jóvenes no se marchen", ha señalado Polo en rueda de prensa tras la constitución este martes de la Asamblea, con la que se abre la X Legislatura en la comunidad.



Asimismo, y ante la mayoría absoluta con la que cuenta el PSOE en la Cámara legislativa regional, ha dicho que espera que "eso no sea obstáculo para que ese brindis al consenso que hacía Fernández Vara hace unos días sea una realidad", y ha recordado que Ciudadanos "sabe lo que es consensuar, lo que es pactar".



"Lo venimos haciendo desde hace cuatro años, es ejemplo nuestro trabajo de saber hacer trabajo desde la oposición y no venimos con otra ilusión y con otras ganas que seguir sumando para resolver los problemas de los extremeños desde la oposición", ha declarado.



En este sentido, ha incidido en que "realmente cuando hay una mayoría absoluta es cuando se tiene mayor capacidad de demostrar que uno cree en el consenso", y ha apuntado que hay que ver "si el PSOE lo cumple".



GESTO CON EL VOTO FAVORABLE A BLANCA MARTÍN



También, sobre el voto favorable este martes de Ciudadanos al nombramiento de Blanca Martín como la presidenta de la Asamblea, Cayetano Polo ha aseverado que su partido lo ha hecho así porque considera que "es un cargo institucional importante" y como "un buen gesto para iniciar la legislatura".



"Y además, también la aritmética es la que es y evidentemente no nos necesitaban, pero sí como esa voluntad de consenso nos parecía que era un buen gesto para iniciar la legislatura, demostrar que estamos aquí con esa voluntad y no con la voluntad de enfrentarnos ni de crispar", ha declarado.



En este punto, ha incidido en que "la oposición que se necesita hacer es una oposición tranquila, serena, de diálogo" porque "los ciudadanos están muy cansados de que la clase política utilice la política para resolver" sus propios "problemas" y "no los de los ciudadanos", tras lo que ha añadido que "la resolución de los problemas de los ciudadanos sólo puede venir desde la tranquilidad, el consenso y el saber hablar entre todos".