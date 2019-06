El PP afronta la legislatura "siendo la única oposición real al PSOE en Extremadura"

La portavoz del Partido Popular de Extremadura, Gema Cortés, ha afirmado que el PP afronta la décima legislatura autonómica que arranca mañana "con más ganas que nunca" de cambiar el rumbo de la región.

En este sentido, Gema Cortés ha señalado que el PP trabajará con la responsabilidad de ser "la única oposición real" al PSOE extremeño por lo que durante los próximos cuatro años "liderará la oposición, proponiendo soluciones y planteando una alternativa".

El PP planteará iniciativas pegadas a la realidad de los extremeños, a sus problemas del día a día y el Grupo Parlamentario volverá a llevar el pulso en la Asamblea de Extremadura, donde la pasada legislatura, de las 9.000 iniciativas que se llevaron a cabo, 7.000 llevaron la firma del PP.

Junto con ello, Gema Cortés ha afirmado que los problemas de Extremadura "siguen siendo los mismos" y "no se tapan con un resultado electoral" entre los que ha destacado que la región sigue liderando la tasa de desempleo, con una deuda que está a punto de llegar al límite, con miles de jóvenes que se marchan, cientos de autónomos que cierran sus negocios, con hospitales colapsados y que se caen a pedazos, con falta de profesionales sanitarios, con pueblos que se quedan sin servicios, un tren de vergüenza, regadíos que no llevan o inversiones que no se ejecutan.

Así, ha pedido al PSOE que demuestre si está a la altura de la nueva realidad política que demandan los ciudadanos o si se dejará llevar por el "sectarismo" vetando las propuestas de la oposición, ante lo que ha anunciado que el PP dará la batalla para que la voz de los extremeños se escuche en el Parlamento y seguirá dando la cara por los sectores olvidados.

También se ha referido a la propuesta de ampliar el número de miembros de la Mesa de la Asamblea para dar cabida a todos los grupos parlamentarios, ante lo que ha afirmado que "de momento no hay ninguna propuesta formal" pero, si Podemos pretende tener un miembro en la Mesa con 4 diputados, lo proporcional sería que el PP obtuviera 5 miembros al contar con 20 diputados ante lo que ha señalado que el PP estará abierto al diálogo, como siempre, a la espera de que haya una propuesta formal.

En relación a la constitución de los ayuntamientos que ha tenido lugar este pasado fin de semana, Gema Cortés ha felicitado a los cientos de concejales del PP que han tomado posesión y ha afirmado que "desde ayer, están al servicio de sus vecinos, para mejorar sus vidas".

Así, ha afirmado que el PP "dio una lección de democracia" el pasado sábado, de "respeto a las reglas de juego y a la convivencia" mientras que ha lamentado el "bochornoso espectáculo" del PSOE en algunos municipios de nuestra región, donde algunos socialistas "increparon e insultaron" a los legítimos representantes elegidos por el pueblo cuando "los resultados no son los que ellos quieren".

La portavoz del PP ha afirmado que el sábado asistimos a un "ejercicio de sectarismo" propio de otras épocas y territorios y ha lamentado que el secretario general del PSOE extremeño, Fernández Vara, no haya condenado este tipo de actos antidemocráticos como los que se vivieron en algunos municipios.

De este modo, ha criticado que el PSOE vea un "pavoroso futuro" en Jerez de los Caballeros por un alcalde de Podemos, cuando este partido es su socio natural e incluso Fernández Vara "reconoció haber ofrecido consejerías en la pasada legislatura" o que el PSOE considere un "atraco a la democracia" que otros partidos se pongan de acuerdo en base a un programa en la ciudad de Badajoz y sin embargo la pasada legislatura intentaran una moción de censura para arrebatar la alcaldía al PP. "¿Qué fue entonces la moción de censura de Sánchez con 84 diputados? ¿Eso no fue un atraco a la democracia?" se ha cuestionado.

Así, ha lamentado que cuando es el PP el que pacta se monten "manifestaciones, pitadas, protestas e insultos a los concejales" mientras que el PSOE puede pactar con independentistas o incluso dar una alcaldía a Bildu.