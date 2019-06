Salaya elegido alcalde Cáceres y queda al frente de un gobierno en minoría

Ep/Rd

El nuevo primer edil cacereño ha hecho este llamamiento al resto de Grupos Municipales para "hacer crecer la ciudad" que queda gobernada en minoría por los socialistas con nueve concejales.



En su primer discurso como regidor de la ciudad, que no lo tenía escrito, porque le "atormentaba" la idea de no tener que usarlo al final, tras las negociaciones para formar gobierno que se han prolongado hasta última hora, ha dicho que estos veinte días tras las elecciones "han sido semanas muy duras" y ha añadido que "algún día" hará "un relato detallado de lo que ha sucedido".



No obstante, ha dicho que está "orgulloso" porque, en última instancia, estos días ha visto a 25 concejales que "han querido lo mejor para su ciudad".

Para Salaya, "lejos de lo que escucharemos algunos días y de lo que pensarán nuestros vecinos, me siento muy orgullosos de la corporación y de los términos en los que se ha debatido por y para Cáceres".



Además, ha explicado que, en las negociaciones que se han dirimido con Ciudadanos por parte del PSOE y del PP, "se han antepuesto los intereses de Cáceres por encima del de los partidos", recalcando que "creo que se sienta hoy en este pleno una generación de políticos extraordinarios".

También, ha afirmado que "estamos dispuestos a dejarnos el pellejo por nuestra ciudad y vamos a demostrar que con el entendimiento seremos capaces de hacer crecer Cáceres", reiterando que la nueva corporación "demostrará que es posible el entendimiento y el diálogo".



Además, ha subrayado que es "un honor" para él, tomar el testigo de otros alcaldes como Antonio Canales, Juan Iglesias Marcelo, Carlos Sánchez Polo, José María Saponi, Carmen Heras y Elena Nevado, "gente que se ha dejado parte de sus vidas por la ciudad".



Con todo ello, el nuevo alcalde, el más joven de la ciudad en la historia reciente con apenas treinta años, ha dicho que el salón de plenos de Cáceres "se compone para ser una voz grande en la región, el país y Bruselas" ya que algunos de ellos son "ciudadanos que han liderado movimientos, colectivos, o federaciones".



Junto con ello, ha tenido palabras para las mujeres cacereñas que han desempeñado un papel a lo largo de la historia como las lavanderas, y las "primeras mujeres líderes de esta ciudad" en diversos ámbitos.



Y, Salaya ha pedido a los veinticinco concejales que han tomado posesión este sábado que "trabajéis duro y que abráis puertas y ventanas para que entre aire fresco pero desde el respeto escrupuloso al personal del Ayuntamiento".