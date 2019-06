En Mérida, Rodríguez Osuna afronta su segunda legislatura, esta vez con mayoría absoluta

Ep/Rd



Antonio Rodríguez Osuna ha tomado posesión como alcalde de Mérida en el pleno de constitución del ayuntamiento de la capital extremeña, gracias a los votos de los concejales de su partido, trece, que le permitirán gobernar otros cuatro años, en este caso con mayoría absoluta, si bien ha tendido la mano al diálogo al resto de partidos para sacar adelante los grandes retos marcados para la legislatura.



Como estaba previsto, Rodríguez Osuna ha sido reelegido en el cargo, como hiciera por primera vez en 2015, con la diferencia de que en esta ocasión podrá gobernar sin necesidad de apoyarse en otros grupos.



Además de los 13 concejales del PSOE, conforman la corporación el PP, con cinco, Ciudadanos, con tres, Unidas por Mérida, con dos, y Vox, también con dos.



El acto se ha celebrado, como es tradicional, en el Centro Cultural Alcazaba, ante la presencia de representantes políticos, religiosos, militares y empresariales, además de diversos colectivos de la sociedad emeritense: el presidente electo de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, el expresidente del Senado Juan Ignacio Barrero, el exsecretario de Estado y diputado electo el Parlamento Europeo Ignacio Sánchez Amor, o los exalcaldes socialistas Antonio Vélez y Ángel Calle, entre otros.



Tras la formación de la mesa de edad, compuesta por los ediles del PP José Pérez Garrido, como el mayor, y Belén Fernández, como la más joven, se han proclamado las candidaturas, de tal forma que salvo el PP, que ha retirado la suya, el resto de grupos se ha votado a sí mismo.



Una vez recogido el bastón de mando, como símbolo de la proclamación de Rodríguez Osuna como alcalde, todos los candidatos han pronunciado un breve discurso.



Ya reelegido como alcalde de la capital extremeña ha avanzado los ejes de su mandato, pidiendo el apoyo, "si no total, al menos puntual", del resto de los grupos para llevar a cabo algunas de las medidas, tanto a largo plazo como a corto.



Según Rodríguez Osuna, tras el primer pleno ordinario para dar cuenta del nuevo equipo de Gobierno, el reparto de las delegaciones y demás cuestiones organizativas, pretende iniciar las "negociaciones" con los demás grupos para llevar al primer pleno del mes de julio los trámites necesarios para realizar las "inversiones financieramente sostenibles" que permite el superávit presupuestario de 2018.



Concretamente, ha anunciado que pretende aprobar una inversión de 3,3 millones de euros, así como la amortización de 1,6 millones de deuda financiera, antes de que acabe el año.



A más largo plazo, persigue otro objetivo que se quedó en el "debe" de la pasada, la aprobación de un nuevo Plan General Municipal, para creyendo "necesario e imprescindible la participación de todos los grupos municipales".

Así, ha matizado que es un Plan que incida en la recuperación de espacios patrimoniales y arqueológicos, la implantación de una plataforma única y accesible en el conjunto de la ciudad, el desarrollo de nuevos espacios dotacionales públicos y zonas verdes, así como un "urbanismo amable y una movilidad urbana sostenible", cuestiones que considera que "no se podrán llevar a cabo" sin un nuevo plan general que "dure al menos otros 20 años".



Para Rodríguez Osuna, todo ello con el objetivo de alcanzar una "Mérida moderna, sostenible, solidaria, inclusiva y accesible para todas y todos, reconocible como ciudad inteligente, que sepa recuperar el pulso industrial y comercial que tuvo en el siglo pasado y que jamás debió perder".



Mientras, en el eje de su acción de gobierno estará el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y en este sentido se ha comprometido a iniciar "desde lo local, desde lo pequeño", acciones que contribuyan al cumplimiento de los mismos.



Por otro lado, ha apuntado que las personas seguirán siendo "el objetivo principal" de su mandato, de modo que la defensa de su libertad ideológica, su identidad sexual, sus creencias religiosas o cualquier posicionamiento que respete las libertades individuales y colectivas, deben ser una seña de identidad en la acción de gobierno".



Sobre el empleo, del que ha dicho que es "uno de los principales problemas" de Mérida y del conjunto del país, ha señalado que el ayuntamiento acompañará a los empresarios, a los que considera los "auténticos artífices" de la creación de puestos de trabajo.



Para ello, mantendrá la estrategia de agilizar la atracción de empresas a través de la modificación de las ordenanzas fiscales que permitan "mayores ingresos a través de la vía impositiva, como consecuencia de una mayor actividad mercantil".



EL PP, LÍDER DE LA OPOSICIÓN



Por su parte, la concejala del PP, Pilar Nogales, ha felicitado al alcalde y a todos los concejales de la nueva corporación, así como ha agradecido a los ciudadanos que votaron a su candidatura, situando a su grupo municipal como líder de la oposición, un papel que ejercerá con "responsabilidad y compromiso".



Asimismo, ha señalado que el fin último del ayuntamiento debe ser buscar el bienestar de "todos los emeritenses", y que ejercerá su función desde el respeto a las normas democráticas con una finalidad "fiscalizadora y constructiva.



Por su parte, Andrés Humánez, de Ciudadanos, ha señalado que su formación entra en el consistorio -los dos concejales obtenidos la pasada legislatura fueron expulsados del partido- "con ganas e ilusión", y que lo hace con un "equipo joven" con el objetivo de "resolver los problemas reales" de la ciudad.



En este sentido, se ha referido al paro,pues según un reciente informe Mérida se sitúa como la décima ciudad del país con mayor tasa de desempleo. Humánez se ha comprometido a "ayudar" al equipo de Gobierno a afrontar esta tarea que "el bipartidismo no ha sabido resolver en 40 años".



Por parte de Unidas por Mérida, coalición de Izquierda Unida, Podemos y Equo, Álvaro Vázquez ha avanzado que su grupo ejercerá su labor de oposición "proponiendo y fiscalizando", y ha avanzado que representará a "la clase trabajadora, a los excluidos, a los parados y a los precarios". "El resto, que no cuente con nosotros", ha advertido.



Asimismo, ha aprovechado para desatacar el valor de la política como el medio para "dedicarse a los demás de forma generosa y sin ninguna pretensión".



Por último, por parte de Vox, Ángel Pelayo Gordillo Moreno ha avanzado que ejercerá su labor en la oposición con "grandeza de espíritu", con lealtad a los principios de su partido, y también con "firmeza".



Además, ha señalado rechazará cualquier "injusticia y abuso", así como el "menoscabo de los intereses de Mérida y España", así como extenderá a su acción política la defensa de la Constitución verbalizada en el acto de toma de posesión del acta de concejal. Gordillo Moreno ha concluido su intervención con "vivas" a Mérida, al Rey y a España.



COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS



El grupo socialista lo conformar Antonio Rodríguez Osuna, Catalina Alarcón, Ana Aragoneses, Mercedes Carmona, Rafael España, Susana Fajardo, Silvia Fernández, Julio César Fuster, Felipe González Martín, Laura Guerrero, Marco Antonio Guijarro, Félix Palma y Carmen Yáñez.



Por su parte, los cinco concejales del PP son Pilar Nogales, Marta Herrera, Juan Carlos Perdigón, Gema Fernández y José Pérez Garrido; los tres de Cs son Andrés Humánez, María Mateos y Daniel Chamorro; los de Unidas por Mérida son Álvaro Vázquez y Monserrat Girón Albumalham; y los de Vox, Ángel Pelayo Gordillo Moreno y Garrido Moreno.