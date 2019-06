PSOE sigue "abierto al diálogo" para alcaldías con Cs, de quien "depende" la "decisión"

Ep/Rd

El portavoz del PSOE en Extremadura, Juan Antonio González, ha indicado que su partido sigue "abierto al diálogo" con Ciudadanos (Cs) para alcanzar la "estabilidad" en las alcaldías de Badajoz, Cáceres, Almendralejo y Jerez de los Caballeros "junto" a la formación socialista.

Al mismo tiempo, ha incidido en que "está todo hablado" por parte del PSOE con Ciudadanos, de quien ha dicho "depende" la "decisión" sobre quién gobernará en dichas localidades extremeñas.

De esta forma, ha invitado en todo caso a la formación 'naranja' a apostar por el "cambio" que "han pedido" los ciudadanos en dichos municipios y "no" convertirse en "muleta" del PP en los mismos.

Según el portavoz del PSOE, "está todo hablado (con Cs). La decisión depende de ellos", defendiendo que, en todo caso, "el cambio" que han "pedido" los ciudadanos en localidades como Badajoz, Cáceres o Almendralejo, entre otras, "pasa" por un gobierno del PSOE en las mismas y por que Ciudadanos pueda llegar a "entrar" en esos ejecutivos.

En este sentido, a menos de un día para la composición este sábado de los ayuntamientos en la región, González ha reconocido que, en el PSOE, quieren ser "cautos" porque hasta que no se lleven a cabo los plenos en cuestión "sería razanoble no emitir juicios" sobre lo que puede o no puede ocurrir en cuanto a pactos, todo ello por el "respeto a la democracia" que tienen los socialistas, ha dicho.

Pero, ha defendido que "lo sensato y lo coherente" es "respetar la voluntad que los ciudadanos decidieron en las urnas" de forma "mayoritaria" en localidades como Badajoz, Cáceres, Almendralejo o Jerez de los Caballeros, donde hay ciertos partidos que "no quieren respetar la voluntad mayoritaria".

Al respecto, ha incidido en que el PSOE en Extremadura "sigue abierto al diálogo" con Ciudadanos para que haya "ayuntamientos estables, seguros y no se hable de sillones" sino del "futuro" de los ciudadanos de las respectivas localidades.

Concretamente, ha entendido que Cs "tiene la oportunidad de demostrar" en los ayuntamientos extremeños que es un partido "autónomo" de su dirección nacional y que "quiere cambio" en Badajoz o Cáceres, por ejemplo, y "no" convertirse en la "muleta" del PP.

Sobre este respecto, ha apuntado también que a juicio de su partido podría haber votantes de Cs que "si no se produce ese cambio" podrían pensar que "los han estafado, los han engañado" al votar a la formación 'naranja'.

Así, ha reiterado que "estamos dispuestos a hablar, a darles estabilidad a futuro a Cáceres, Badajoz y Almendralejo", matizando que el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, más allá de no cumplir con lo que dijo de que "si el PSOE lograba mayoría absoluta en Extremadura se iba a Portugal" lo que está haciendo es "incendiando las ciudades donde ha perdido (el PP)".

Con ello, González ha afirmado que Ciudadanos puede, bien "dar futuro y estabilidad junto" con el PSOE a los ciudadanos, bien situarse del lado --ha dicho-- de quien "incendia" donde ha "perdido", en alusión al PP.

Sobre si está previsto algún tipo de reunión o contacto con Cs de aquí a este sábado para posibles acuerdos en Badajoz, Cáceres o Almendralejo, el portavoz regional del PSOE ha afirmado que "Ciudadanos sabe perfectamente que el PSOE ha ganado las elecciones", y ha añadido que "la pelota la tiene en su tejado" la formación 'naranja', con la que "está todo hablado".

Para González, ahora ya "se trata de una decisión" por parte de Ciudadanos, en la que este partido o "quiere un cambio" que "han dicho" los ciudadanos "junto" al PSOE, o "dependen de lo que le han dicho desde los sillones de Madrid".

Y, ha concluido que "está todo hablado. La decisión depende de ellos", recoredando que "el cambio pasa por que el PSOE gobierne" y por que esa formación pueda llegar a "entrar" en esos gobiernos a nivel local.