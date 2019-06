Vara confía en poder formar su gobierno en los últimos días de junio o primeros de julio

Ep

El presidente electo de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que confía en poder formar gobierno en la comunidad en la nueva legislatura "en los últimos días de junio o primeros días de julio".



En concreto, tras la constitución el próximo martes, día 18, de la Asamblea de Extremadura, ha indicado que le "gustaría" que el pleno de investidura se celebre "la semana siguiente" puesto que "tampoco hay que dilatar muchos los plazos", al contar el PSOE con "mayoría suficiente" para superar dicho trámite.



Tras ello, según ha añadido, su objetivo es que "si puede ser" su toma de posesión como presidente de la Junta en la nueva legislatura se celebre "a final" de esa misma última semana de junio, para de ese modo estar "en condiciones de poder formar gobierno en los últimos días de junio o primeros de julio".



Asimismo, y como alguno de los "elementos claves" que según ha indicado formarán parte de su discurso de investidura en la Asamblea, ha citado propondrá a los diferentes partidos con representación parlamentaria en la región acudir unidos a "defender los intereses de los agricultores y ganaderos" de la región en un momento en el que "habrá que ver en qué afecta" el Brexit a los presupuestos globales de la UE en cuestiones como la Política Agraria Comunitaria.



En una entrevista esta tarde en el programa 'La Ventana' de Cadena SER Extremadura, recogida por Europa Press, ha indicado también que en su nuevo ejecutivo introducirá "algunos cambios" a través de una "estructura más adaptada a la Extremadura de 2019".



Al respecto, sobre si creará una consejería específica para tareas de Agricultura, Vara ha señalado que introducirá "cambios" en la estructura de su gobierno porque tiene "los oídos muy despiertos" a reivindicaciones de la calle, aunque ha reconocido también que "no puede haber una consejería de cada cosa", tras lo cual ha insistido en que él seguirá defendiendo "la austeridad como principio básico".



"Hay que seguir manteniendo la bandera de la estabilidad presupuestaria pero habrá algunos cambios", ha dicho sobre su nuevo ejecutivo.



También, en cuanto a posibles cambios en las personas que ocuparán las consejerías, Fernández Vara ha reconocido que "no" ha entrado aún a pensar esta cuestión, toda vez que ahora está centrado en su "discurso" de investidura y en la "estrategia" a desarrollar.



PUNTOS EN COMÚN



Por otra parte, también de cara a la nueva legislatura en Extremadura, el presidente electo de la Junta ha adelantado que él tratará de poner en valor aquello en lo que se puede "coincidir" con otros partidos, con el objetivo de "recuperar consensos perdidos".



En este sentido, ha explicado que tratará de "retomar" el Pacto por el Ferrocarril con algunos "cambios". "No les voy a pedir (a los partidos) volver por volver", ha espetado Vara.



Así, ha incidido en que en todo caso intentará que "pueda seguir siendo una realidad" el Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, toda vez que en esta materia del desarrollo del tren en la comunidad queda pendiente "el tránsito final".



PETICIONES AL GOBIERNO



Finalmente, sobre las que serán algunas de sus peticiones al Gobierno central en la nueva legislatura, Fernández Vara ha señalado que "indiscutiblemente" una de ellas será la de la conclusión de los compromisos adquiridos en materia ferroviaria.



Asimismo, ha indicado que solicitará al Ejecutivo nacional que se incorpore en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "el inicio" de la autovía Cáceres-Badajoz como algo "fundamental".



También ha reconocido que le gustaría "seguir avanzando" en el transporte aéreo en Extremadura, y que en la nueva legislatura se avance en "todo lo que tiene que ver en la depuración de aguas en los pueblos más pequeños".