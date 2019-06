El cuidado previo de los pies es "clave" para evitar lesiones en el senderismo

Una investigación del grupo DEDAP de la Universidad de Extremadura (UEx) confirma que la falta de cuidados previos del pie favorece las lesiones cutáneas tipo ampollas o rozaduras durante las caminatas.



Además, los investigadores también han determinado la importancia del uso del calcetín técnico para evitar lesiones en el pie durante la práctica del senderismo.



Así pues, los investigadores del grupo DEDAP de la Universidad de Extremadura han realizado un estudio observacional del desarrollo de lesiones en el pie durante la caminata, partiendo de las características físicas prexistentes de los senderistas, para evaluar el impacto de estos factores intrínsecos.



"Hemos analizado de qué manera influye en la aparición de lesiones cutáneas el hecho de que los excursionistas padecieran previamente hiperqueratosis, lo que conocemos todos como callos, dermatosis, alteraciones en las uñas o deformidades de los dedos", explica la investigadora Raquel Mayordomo, una de los autores del estudio, publicado en la revista International Journal of Low Extremity Wounds



Así, estos investigadores analizaron los pies de 109 excursionistas que realizaron la Ruta de la Plata a su paso por Plasencia (Cáceres) con una distancia de 29,6 kilómetros.



Los resultados del estudio apuntan a que algunos factores físicos preexistentes de los participantes, como el sexo, la enfermedad sistémica existente, la queratosis, la dermatosis, las onicopatías no traumáticas y traumáticas y las deformidades de los dedos predisponen "significativamente" al desarrollo de lesiones cutáneas, tal y como informa la UEx en una nota de prensa.



Asimismo, Raquel Mayordomo añade que las mujeres se lesionan "antes" que los hombres. "A media ruta, había más mujeres que hombres con lesiones en los pies, aunque al finalizar la excursión la proporción se invirtió ya que los hombres tuvieron más lesiones de tipo muscular", apunta.



MEJOR UN CALCETÍN TÉCNICO



En este sentido, las "molestas" lesiones cutáneas y musculares en los pies como las ampollas son "fácilmente evitables", y por ello los expertos recomiendan un tratamiento de podología "adecuado" unos días antes de la caminata y un calentamiento "adecuado" de los músculos antes de comenzar para evitar las lesiones musculares.



Asimismo, y en cuanto a los factores condicionantes externos que intervienen en las lesiones en los pies durante el senderismo, otra investigación del grupo DEDAP ha determinado la importancia del calcetín.



Los resultados publicados recientemente en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health indican que, incluso en una actividad deportiva de poca dificultad y corta duración, es recomendable usar calcetines técnicos para prevenir el desarrollo de lesiones y mantener la temperatura del pie más estable. Los investigadores han comparado dos modelos de calcetines técnicos con calcetines tradicionales de algodón.



Entre los calcetines técnicos, los expertos de la UEx "no" han observado apenas diferencias, pero sí han constatado que con los calcetines de algodón el pie sufría fluctuaciones de subida y bajada de temperatura durante la ruta de senderismo, mientras que los calcetines técnicos mantienen la temperatura más constante.



Como consecuencia, tras la ruta el porcentaje de excursionistas sin lesiones fue significativamente mayor entre los que llevaban calcetines técnicos, añade la Universidad de Extremadura.



Finalmente, según los estudios, aproximadamente un 60 por ciento de personas lesionadas "no se cuidan los pies", subraya Mayordomo, quien para evitar rozaduras o ampollas recomienda que antes de practicar senderismo hay que procurar que los pies "no tengan callos, tener las uñas bien cortadas, hidratar la piel y llevar un calcetín técnico adecuado", concluye.