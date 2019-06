La coalición Extremeños: "No había otra posibilidad" que repetir elecciones en Cordobilla

Ep.

La coalición Extremeños se ha mostrado satisfecha tras la estimación del recurso que presentaron ante la Junta Electoral Central (JEC) por "irregularidades" en el escrutinio en la Mesa Electoral única de la localidad pacense de Cordobilla de Lácara, y que obligará a repetir las elecciones municipales para elegir a la corporación municipal.



"No había ninguna otra posibilidad que no fuera la repetición de elecciones", ha señalado el representante general de la coalición Extremeños ante la Junta Electoral Central y presidente honorífico de esta formación, Estanislao Martín, en declaraciones a Europa Press.



Según ha señalado Martín, "no se podía justificar que le quitaran un voto al PSOE, que le quitaran dos o que le dieran un voto más a Extremeños, eso no estaba dentro de las opciones", ha resaltado.



Martín ha detallado que "la importancia" que le dan ellos a lo sucedido es que "ha habido solo un voto de diferencia" entre el PSOE y Extremeños ya que a los socialistas se le computaron 226 votos y 225 a los regionalistas, y ante esta situación, "retirar un voto de la urna" y "que no coincidan los sobres" es "en este caso determinante".



UN VOTO DUPLICADO



Y es que, según ha considerado, "ese voto de diferencia se le ha podido dar indebidamente al PSOE y se le ha podido quitar a Extremeños, incluso se le han podido dar dos votos al PSOE, con lo cual se adultera quien ha podido ganar las elecciones", ha subrayado Martín, toda vez que ha destacado que "esto es importante a la hora de elegir alcalde" porque "a falta de acuerdo con otro partido político, quien más votos haya sacado es investido alcalde con minoría".



El representante de Extremeños ha explicado que los interventores de esta coalición en Cordobilla de Lácara le trasladaron tras la jornada electoral del 26 de mayo que se habían producido "ciertas irregularidades en el escrutinio".



Éstas consistían en que "había votado, al parecer, sin tener que hacerlo una persona que ya había solicitado el voto por correo", así como que "una vez que se abren las urnas pretende el presidente de la Mesa restar el voto de la persona que ha votado indebidamente" y "esto es prácticamente imposible saber qué sobre tienes que sacar". Además, "a la hora de computar salen menos sobres que papeletas y hay una serie de votos nulos", ha proseguido.



"Estas irregularidades las ponemos de manifiesto primero en una impugnación del propio acuerdo del recuento general de la Junta Electoral de Zona, no se nos hace caso, dejamos nuestra protesta e interponemos un recurso contra esa decisión ante la Junta Electoral Central", ha manifestado.



Martín ha detallado que la JEC ha considerado que "lo que no puede hacer una Mesa es sacar un voto aleatoriamente de una urna" y "entiende que afecta al derecho al sufragio pasivo, es decir, a la elección del alcalde" y, por tanto, "es suficiente ese dato para decir que se repitan las elecciones", ha apostillado.



En cuanto a la fecha en que se podrían celebrar estos nuevos comicios, Estanislao Martín ha apuntado que la Ley Electoral "suele poner en estos casos de repetición un periodo de tres meses", pero "lógicamente desde que sea firme el acuerdo de la Junta Electoral de Zona a la vista de la resolución de la Junta Electoral Central".



Finalmente, el representante de Extremeños ha resaltado que tras esta resolución "ahora" están "en igualdad de armas" por lo que, a continuación, "habrá que proponer de nuevo las candidaturas", aunque no sabe "si se van a presentar todas" o "si va a haber movimientos de votos" entre unas y otras tras las nuevas elecciones.



"A lo mejor a la vista de que hay dos partidos que pueden ser alcaldes, en ese caso, pues entendemos que puede haber quizá no tanto diferencia de concejales, sí puede haber diferencias de votos y todo está por determinar", ha concluido.



VECINOS DIVIDIDOS



Por su parte, los vecinos de Cordobilla de Lácara tienen diferentes opiniones sobre la repetición de las elecciones municipales en las elecciones en la localidad.



Algunos, se muestran a favor de que se repitan las elecciones porque "como ha habido tanta polémica", "un voto de diferencia" e "irregularidades en las papeletas" pues es "lo mejor".



"Que se repitan y el que salga, salga; ya tenemos ganas de saber quién es el nuevo alcalde, así que así está el pueblo esperando a votar otra vez", ha considerado esta vecina, que ha añadido que cree que "va a cambiar la cosa ahora" y "no va a salir igual que antes" el resultado.



Además, ha indicado que es "la primera vez" que ocurre esto en el pueblo, porque en las anteriores elecciones municipales "también hubo dos votos de diferencia pero salió la cosa bien" y no hubo que repetir los comicios.



Igualmente, otra cordobillana ha destacado que no tiene "mucha idea", pero que le "parece bien que se vuelva a repetir", porque "si ha habido algo que no esté bien, se puede rectificar todavía" y que "gane quien gane".



Del mismo modo, otro vecino también se ha mostrado favorable a la repetición, porque según sus "noticias" hubo "muchas irregularidades" y ha manifestado que si la Junta Electoral Central "ha dado la razón" al partido que ha recurrido "por algo será". Además, ha considerado que es algo "excepcional" porque "nunca había pasado nada" así en la localidad.



Por otra parte, otro grupo de vecinos se ha mostrado contrario a la repetición de elecciones municipales, como una cordobillana que ha señalado que prefiere "que se queden las cosas como están", aunque ha admitido que "si hay que repetirlas se repiten".



"No estoy de acuerdo en repetir las elecciones, el que ha ganado, ha ganado, es lo que pienso pero hay que respetar, nosotros no estamos de acuerdo con que se vuelvan a repetir", ha valorado otra vecina.



Asimismo, otra lugareña ha resaltado que ella no vota "ya" toda vez que otra vecina ha cuestionado "eso de votar otra vez", porque lo ha considerado "una tontería" y "absurdo", "pero si hay que votar se vota y punto", ha zanjado.