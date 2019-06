Los divorcios aumentan en Extremadura un 8,3% durante el primer trimestre de 2019

Rd./Ep.

El número de demandas de divorcios en Extremadura se ha incrementado en el primer trimestre de 2019 un 8,3 por ciento respecto a igual trimestre de 2018, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y hechos públicos este miércoles.



Por su parte, los divorcios contenciosos han mostrado un incremento del 13 por ciento, mientras que las disoluciones matrimoniales con acuerdo por divorcio han crecido un 5,2 por ciento respecto al primer trimestre de 2018.



Así pues, por provincias, de las 570 demandas de divorcios en las dos modalidades, un total de 391 se han presentado en Badajoz, y el resto, 179, en Cáceres.



Con respecto a las demandas de separación, éstas han sumado 36 en el primer trimestre del año, de las cuales 12 han sido consensuadas y 24 no consensuadas, lo que supone un incremento del 25 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.



De nuevo, la provincia de Badajoz registra el mayor número de demandas de separación, con 29 de las 36 presentadas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en una nota de prensa.



Además, al igual que en el primer trimestre de 2018, en Extremadura no se ha tramitado ninguna demanda de nulidad en los tres primeros meses de 2019.



MODIFICACIÓN DE MEDIDAS



Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han disminuido respecto al primer trimestre de 2018, excepto la modificación de medidas no consensuadas que ha incrementado.



Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 61, han disminuido un 6,2 por ciento, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que han sido 214, han aumentado en cambio un 15,1 por ciento.



Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas, 107, como no consensuadas, 143, han disminuido en la región un 7 y un 3,4 por ciento, respectivamente.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, se ha incrementado un 1,2 por ciento en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año pasado.



Tal y como señala este organismo, tanto las separaciones --consensuadas y no consensuadas-- como los divorcios --contenciosos o de mutuo acuerdo-- han experimentado un aumento en comparación a los tres primeros meses de 2018.



En concreto, las 900 demandas de separación consensuada representan un incremento del 4,2 por ciento respecto a las presentadas en el primer trimestre de 2018. Asimismo, las 461 demandas de separación no consensuada suponen un 8,7 por ciento más que el año pasado.



Respecto a las demandas de divorcio consensuadas, se han presentado 16.423, lo que supone un aumento del 1,2 por ciento respecto al año anterior, mientras que las no consensuadas se han incrementado un 0,6 por ciento, al haberse presentado 11.668. Por otro laso, el número de demandas de nulidad han sido 34, lo que representa un 17,1 por ciento inferior a las presentadas en el primer trimestre de 2018.



Tal y como informa el CGPJ, si se ponen en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2019, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana, con una tasa del 6,9; seguido de Asturias (6,8); Cataluña (6,6); Andalucía (6,5); Islas Baleares, Cantabria y Murcia (6,4). Todos estos territorios superan la media nacional de 6,3, mientras que las tasas más bajas se dieron en Castilla León (4,9); País Vasco (5,3); y Extremadura (5,7).



Por primera vez, la estadística judicial recoge datos de rupturas de parejas estables en Cataluña, constituidas e inscritas al amparo de la legislación civil propia de dicha comunidad autónoma. En el primer trimestre de 2019 se han registrado en Cataluña 21 demandas de ruptura consensuada y 12 no consensuada de parejas estables, frente a las 26 y 9 registradas respectivamente en el primer trimestre de 2018.



Respecto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, todas ellas --tanto matrimoniales como no matrimoniales-- han mostrado incrementos respecto al primer trimestre de 2018.



Las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas han sido 3.335, lo que supone un incremento del 17,2 por ciento; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas han sido 9.440, lo que representa un 8,1 por ciento más respecto al mismo trimestre de 2018.



Por su parte, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas (5.285) como no consensuadas (7.545) han experimentado aumentos interanuales del 5,7 y 7 por ciento, respectivamente.