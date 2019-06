Defensor del Pueblo actúa de oficio por "reiteradas incidencias" del tren de Extremadura

Ep.

El Defensor del Pueblo ha abierto "varias" actuaciones, alguna de ellas de oficio, durante el pasado año ante las "reiteradas incidencias", algunas de "indiscutible gravedad", que registró el servicio ferroviario en Extremadura.

La institución tiene aún en curso estas actuaciones, de las que confía en poder ofrecer resultados en su próximo informe anual, según indica en el del ejercicio 2018, cuando Renfe y Adif anunciaron y pusieron en marcha iniciativas de emergencia para mejorar este servicio, como sustitución de trenes.

No obstante, respecto a las incidencias acaecidas pasado año, el Defensor del Pueblo considera que aunque "admite y acepta cierto grado de incidencia en el servicio, como inevitables, imprevisibles y esperables de sistemas técnicos donde no puede lograrse nunca una seguridad y certeza absoluta, este no es el caso de los trenes de Extremadura".

Por ello, "ante la acumulación de incidencias notables", algunas incluso "de indiscutible gravedad", el Defensor pidió el pasado año información a Renfe sobre los "hechos, causas y efectos", y sobre los "remedios inmediatamente puestos en práctica para atender los problemas".

En estas consultas, la institución se ha interesado también por el proceso de implantación de soluciones que Renfe anunció en 2018, medidas que si bien son "necesarias" estima que presentan una "dudosa suficiencia".

"En efecto, se trata de acciones que, siendo razonables, no parece que puedan llegar a conformar una reacción sistemática y efectiva a lo que parece consistir en un semiabandono de la buena administración del transporte por ferrocarril en Extremadura", indica.