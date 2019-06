El Grupo AIRE de la UEx crea web para consultar a diario índices de radiación ultravioleta

El Grupo AIRE de la Universidad de Extremadura (UEx) ha creado una página web con el objetivo de proporcionar a la población información sobre la intensidad de la radiación solar ultravioleta diaria en la región y recomendar medidas de protección para cada fototipo (determinado por el color del pelo, ojos y piel y la presencia de pecas y lunares).



En concreto, desde hace más de una década el grupo de investigación AIRE de la Universidad de Extremadura ofrece a los ciudadanos una web con información del índice UVI de intensidad máxima de la radiación solar ultravioleta en varias localidades del territorio extremeño.



Y lo hace a través del portal web http://aire.unex.es/uvi, donde se vuelcan las previsiones y medidas experimentales de las seis estaciones que este equipo de expertos del Departamento de Física de la Universidad de Extremadura tiene instaladas en la región. Estas estaciones están ubicadas en Badajoz, Fuente de Cantos, Cáceres, Plasencia, Orellana y La Covatilla, tal y como informa en una nota de prensa la UEx.



En este sentido, Antonio Serrano, miembro del grupo AIRE, explica la importancia de conocer a diario el valor del índice UVI.

"La exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede producir daños en la piel (desde quemaduras solares y envejecimiento prematuro de la piel, hasta la aparición de cáncer de piel, etcétera), en los ojos (fotoqueratitis, degeneración de la mácula, cataratas, etcétera) y debilitamiento del sistema inmunológico. De ahí, la importancia de tomar medidas basadas en el conocimiento de la intensidad de la radiación en cada momento", indica.



A su vez, Serrano señala que este tipo de mediciones son "particularmente interesantes" en la región, sobre todo porque Extremadura combina una "gran intensidad" con un "gran" número de horas de sol, en total, 2.860 horas al año.

"Esto lleva a que en Extremadura se llegue a alcanzar valores del índice UVI de 10 e incluso superiores, considerados como extremadamente altos", detalla el profesor.



IMPULSO



Esta página web de información comenzó su andadura con motivo de un convenio firmado, en el año 2006, entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura.



Ahora, la iniciativa se verá impulsada gracias a la reciente concesión del proyecto de investigación regional IB18092 financiado por la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, coordinado por la profesora Marisa Cancillo del Departamento de Física y miembro del grupo de investigación AIRE.



Este proyecto permitirá al grupo de investigación seguir avanzando en el estudio de la radiación solar que acaba llegando a la superficie y que está condicionada por la geometría de iluminación solar, la nubosidad y el ozono, entre otros factores.



Aunque existen otras redes radiométricas tanto de ámbito nacional como internacional, éstas no recogen adecuadamente las variaciones regionales de menor escala, por lo que la existencia de redes como la desarrollada por la UEx resulta esencial para dar información precisa a la sociedad.



DIVULGAR PARA DESMITIFICAR



Otro de los objetivos del proyecto es educar y concienciar a edades tempranas sobre los efectos nocivos de la radiación solar UV mediante el desarrollo de actividades divulgativas. Los expertos en clima, atmósfera y radiación de la UEx pretenden "desmitificar" ciertos estereotipos y ciertas creencias populares "arraigadas" en la sociedad.



Así, por ejemplo, generalmente se asocia radiación UV intensa con máximos de temperatura, y esto "no es estrictamente cierto", señala la UEx.



Mientras que la llegada de la radiación es un fenómeno "casi instantáneo", la temperatura es reflejo de un proceso "más lento" de calentamiento acumulado.



La intensidad de la radiación en un día claro y despejado está relacionada, entre otros factores, con la cantidad de ozono estratosférico (la famosa capa de ozono) y con la altura del sol sobre el horizonte.



Así, mientras que los días con mayor intensidad de radiación solar UV están en torno al 21 de junio, los días más calurosos del año suelen corresponder a últimos de julio y primeros de agosto (un mes después de los máximos de radiación), explica la UEx, que añade que los meses con radiación solar UV más intensa serían junio y julio, seguidos en segundo lugar por de mayo y agosto.



La diferencia entre los máximos de radiación y de temperatura también ocurre a lo largo del día, de tal forma que el máximo de radiación solar UV en Extremadura se da a las 14,20, pero la temperatura máxima no ocurre hasta más tarde, en torno a las 16 horas.



Esta "confusión" entre radiación y temperatura, junto con otros "mitos" en torno a la radiación solar UV, requiere de una "mayor" labor de información a la sociedad, incide la Universidad de Extremadura, que resalta que de ahí la "relevancia" de su trabajo y de otras entidades con responsabilidad en el ámbito de la salud, para informar y concienciar a la sociedad extremeña de los peligros de la sobre-exposición a la radiación del sol.



Además, con el objetivo de poner a punto los equipos de medida de la radiación solar de las estaciones de la red para el desarrollo del proyecto que ha comenzado recientemente, el grupo AIRE participará en la XIV Campaña Internacional de Calibración que se celebrará en la sede del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en El Arenosillo (Hueva), del 17 al 28 de junio de 2019.



Allí, los instrumentos de medida de las estaciones extremeñas se calibrarán en relación a los patrones internacionales que acudirán a la campaña.