Trabajadores de Leda piden paralizar los expedientes sancionadores y abonar las nóminas

Ep

El presidente del comité de empresa de Leda, José Luis García, ha manifestado que los trabajadores estarían dispuestos a desconvocar la huelga que mantienen desde el pasado viernes si se paralizan los expedientes sancionadores relacionados con el escenario de huelga y se abonan las nóminas atrasadas.



Asimismo, también estarían dispuestos a rebajar su exigencia de un plan de viabilidad a cambio de obtener la garantía de pago de la nómina de mayo, ya que en el transcurso de la huelga han tenido conocimiento de que el día 11 de junio se abrirían los sobres de la nueva concesionaria del transporte.



De esta forma, el plan de viabilidad estaría sujeto a la apertura de ofertas, ya que podría darse el caso, ha explicado, de que Leda no resultase la empresa adjudicataria de la concesión del transporte de viajeros por carretera.



García, en declaraciones a Europa Press, ha informado de que este jueves, 6 de junio, está convocada a partir de las 11,00 horas una nueva reunión en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales de Mérida para abordar la situación que ha motivado la convocatoria de huelga indefinida.



Cabe destacar que este miércoles, tanto trabajadores como empresa han mantenido un encuentro en Badajoz en la sede de la Unidad de Mediación, Arbitraje y conciliación (UMAC), mientras que le lunes se produjo un encuentro en la Dirección General de Transporte a la que no asistió la empresa.



PETICIONES



Entre las peticiones de los trabajadores para la desconvocatoria de la huelga se encuentra la no tramitación de los expedientes sancionadores anunciados, además del abono de las retribuciones salariales que se les adeuda correspondiente a las nóminas de los meses de marzo y abril y la garantía de percibir la de mayo.



En esta línea, José Luis García ha considerado que, si no se llegase a un acuerdo y la empresa no aceptase estas exigencias de la forma que las mismas están planteadas, "aquí hay algo detrás" y a lo mejor, ha dicho, habría que preguntarse si hay "interés de que continué la huelga por parte de alguien".



Asimismo, García ha reafirmado que los trabajadores quieren desconvocar la huelga y no tanto seguir negociando unos servicios mínimos, que estaría "como último punto del diálogo" en la mediación laboral.



"Nosotros queremos desconvocar la huelga, no queremos negociar unos servicios mínimos, nosotros lo que queremos directamente es negociar la desconvocatoria de la huelga en sí, no queremos hablar de negociar unos servicios mínimos, o es que hay interés de que siga la huelga por parte de alguien", se ha preguntado.



De esta forma, ha dicho que los miembros de la plantilla de Leda están "nerviosos" y "derrotados" porque llevan "seis días de huelga en lo alto", aunque son conscientes de que los representantes de los trabajadores se están "batiendo el cobre" por ellos.



Además, ha considerado que los trabajadores se sienten "cabeza de turco" y ha insistido en su exigencia de cobrar las nóminas atrasadas, porque es algo que es suyo, ha aseverado.