El director del Imserso asegura que los viajes de mayores "no están en peligro"

El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Manuel Martínez Domene, ha asegurado que los viajes de la tercera edad para la próxima temporada "no están en peligro" porque existen alternativas que el Gobierno pondrá en marcha, en el caso de que no se resuelva el recurso interpuesto por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que ha provocado la paralización del concurso.



Martín Domene ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" al millón de personas mayores que viajan anualmente con el Imserso y que realizan más de siete millones de pernoctaciones y cerca de ocho millones de desplazamientos porque, según ha insistido, "el Gobierno de España tiene alternativas con independencia de que el recurso sea admitido o no".



De esta forma considera que la administración tiene alternativas para "seguir dando respuestas" y continuar con el programa de turismo social. Por eso ha negado que los viajes "peligren", como se está diciendo desde algunos colectivos porque "no hay absolutamente ningún peligro", ha insistido en declaraciones este miércoles a los medios en Cáceres antes de participar en una convención nacional sobre cuidados a personas dependientes.



Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sacó a concurso el programa de turismo social y cuando se estaban analizando las ofertas presentadas por tres empresas que habían concurrido, los hoteleros registraron un recurso porque consideran que la cantidad que reciben por el servicio es escasa.



Ante este recurso, el tribunal contractual solicitó la suspensión cautelar de la adjudicación hasta que se resuelva la reclamación de los hoteleros, por lo cual ha quedado paarlizada la tramitación y se está a la espera del pronunciamiento del tribunal.



El responsable del Imserso ha subrayado que, si queda bloqueado el concurso, "el Gobierno tiene capacidad, ante una necesidad de carácter urgente y perentorio como ésta, de continuar con el programa prorrogando la actividad".



Además, cabrían otras alternativas que pasan por iniciar un contencioso pero que "no cortarían los viajes", ha insistido Martín Domene, que ha aclarado que las ofertas que se han presentado al concurso agrupan a más de 360 hoteles del sector, por lo que "hay garantía más que suficiente de que los hoteles continúen".



Martín Domene ha aclarado que, actualmente, el precio de la pernoctación está en 21 euros por persona pero en el nuevo concurso se aumenta a 23 euros, es decir, un 9,5% sobre el precio actual. Además, hay un abanico de tarifas entre los 23 y los 42 euros, según aparece en los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas del concurso.



"Además, los costes de animación sociocultural, el transporte, gastos de las agencias y la asistencia sanitaria son costes de carácter indirecto que van a otras partidas y que no repercuten sobre el precio que el ministerio paga a los hoteles por la pernoctación", ha concluido.