Cs valora bajada del desempleo, pero critica que "98% de nuevos contratos sean temporales"

El secretario de Programas de Ciudadanos (Cs) Extremadura y diputado electo, David Salazar, ha valorado la bajada en el número de desempleados extremeños durante el mes de mayo pero ha criticado que el "98 por ciento de los contratos nuevos sean temporales".



Asimismo, a través de una nota de prensa, ha indicado que hay que reflexionar sobre el hecho de que "la mitad de los jóvenes extremeños y la mitad de las mujeres no encuentren trabajo en Extremadura".



"Ese será nuestro gran esfuerzo en esta legislatura. Convencer al Partido Socialista para que analice el mercado laboral extremeño, en ello pondremos nuestro esfuerzo", ha defendido Salazar.



En este sentido, el secretario de Programas regional ha incidido en que su formación no sabe hasta qué punto en esos datos de bajada del paro "influyen los más de 3.000 jóvenes que abandonan cada año la región", según ha informado la formación naranja.



Por todo ello, Salazar ha señalado que Ciudadanos es consciente de la mayoría absoluta que ha conseguido el PSOE en esta legislatura, pero ha añadido que su grupo parlamentario ha aumentado y lo va a hacer valer para que la reforma del Sexpe que lleva en su programa sea una "exigencia".



"Haremos que el PSOE por fin se siente a implantar esos cambios que son necesarios para que nuestro mercado laboral se aproxime al del resto de los españoles y para que los extremeños tengan las mismas oportunidades que el resto de los españoles porque si creemos en un proyecto de país común, los extremeños no tienen que ser ni más ni menos que otros españoles pero sí ser iguales", ha concluido.