5.106 estudiantes realizarán la Selectividad en Extremadura la próxima semana

Rd./Ep.

Un total de 5.106 estudiantes se enfrentarán durante los próximos días 4, 5 y 6 de junio a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Extremadura, que cuenta como novedad con un protocolo de seguridad y cadena de custodia, según el cual la manipulación y distribución de los exámenes se llevará a cabo "con rigurosas medidas de seguridad", clasificados en sobres sellados y distribuidos entre las distintas sedes por una empresa de seguridad.



En concreto, a las 10:00 horas del próximo martes, 4 de junio, el examen de Lengua Castellana y Literatura inaugurará estas pruebas que se alargarán hasta el jueves, día 6, y para cuya realización se han habilitado 12 sedes, dos de ellas en Badajoz, en Industriales con 470 alumnos y Empresariales con 648; otras dos en Cáceres, en Derecho para 515 alumnos y Filosofía y Letras para 441; y otras dos en Mérida, en el Centro Universitario para 494 alumnos y el IES Santa Eulalia para 314.



En Don Benito la sede será el IES José Manzano para 327 alumnos, en Villanueva de la Serena el IES Puerta e la Serena para 349, en Zafra el IES Cristo del Rosario para 325 y el IES Suárez de Figueroa para 410, en Plasencia el Centro Universitario para 561 y en Navalmoral el IES Zurbarán para 252.



A su vez, los alumnos deben encontrarse en su sede correspondiente con la suficiente antelación para poder comenzar a las 9:00 horas el proceso de comprobación de datos personales.

En este proceso participan un total de 220 docentes, entre profesores de universidad y de enseñanza secundaria, además de unos 30 miembros del personal de administración y servicios de la UEx, que velarán para que todo el proceso se lleve a cabo de manera satisfactoria, según informa la Universidad de Extremadura en una nota de prensa.



FASES DE LA EBAU



La estructura de la EBAU contempla una fase denominada de Acceso, de carácter obligatorio, y otra de Admisión, voluntaria y destinada a los alumnos que quieran incrementar su calificación final y así poder optar a una plaza en determinadas titulaciones con elevada nota de corte.



De esta forma, la prueba incluye en la primera fase de Acceso tres asignaturas troncales que todos los alumnos deberán superar para lograr su paso a la Universidad: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y Primera Lengua Extranjera II (inglés, francés o portugués).



Además de estas tres materias, deben realizar una cuarta materia troncal, también obligatoria, cuya evaluación depende de la modalidad de bachillerato que el alumno haya cursado: Matemáticas II para los de Ciencias, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II para los de Ciencias Sociales, Latín II para los que hayan realizado la modalidad de Humanidades, y Fundamentos del Arte II para los estudiantes de Artes.



Un estudiante preuniversitario que quiera estudiar en la Universidad de Extremadura, podría hacerlo únicamente superando esta primera fase de acceso y estas cuatro asignaturas, detalla la UEx.



Por su parte, la fase de Admisión es de carácter voluntaria y en ella el futuro universitario puede presentarse hasta un máximo de cuatro asignaturas, elegidas libremente con el objetivo de incrementar su nota final. Aunque un alumno se presente a cuatro asignaturas, tan sólo se tendrán en cuenta en la puntuación final las dos mejores calificaciones en función de la titulación elegida.



Por tanto, la nota final de la EBAU se obtiene sumando su nota de acceso más las dos calificaciones más beneficiosas logradas en la fase de admisión, tras la aplicación que se realiza de las tablas de ponderación.



La nota final de acceso del alumno se obtiene, como viene siendo habitual, con la suma del 60 por ciento de su nota media del Bachillerato, más el 40 por ciento de la nota media conseguida en la EBAU.



Finalmente, como novedad este año, la Universidad de Extremadura ha señalado que la Comisión Organizadora de la EBAU aprobó en sesión ordinaria el pasado 25 de abril un protocolo de seguridad y cadena de custodia de las pruebas EBAU, según el cual la manipulación y distribución de los exámenes se llevará a cabo "con rigurosas medidas de seguridad", clasificados en sobres sellados y distribuidos entre las distintas sedes por una empresa de seguridad.



"NO FUE UNA FILTRACIÓN VOLUNTARIA, SINO UN ACCIDENTE"



En relación a este último asunto y preguntado por la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, se ha referido a la "filtración" del examen del pasado año al precisar que "quedaron al descubierto" y que "fue un desliz" y "un error entendible" que le "molesta" definir como "filtración" porque "cuando menos fue involuntario" y "no fue una filtración voluntaria sino un accidente".



"Corregir ese error es muy fácil, que es no publicarlo", ha valorado a continuación Hidalgo, que ha expuesto: "poco a poco la Selectividad se ha ido convirtiendo en un acto digamos de tensión sobre el sistema que hace que haya que forzarse a una velocidad que, como se demostró el año pasado, no es aconsejable".



En este sentido, ha explicado que los exámenes "no se ocultarán a Transparencia" pero que se hará a la velocidad que les permita "garantizar la seguridad y la integridad" de los mismos, mientras que en el "trasiego previo de exámenes a la sede" se ha llevado a cabo "un protocolo completamente distinto, garantizado por una empresa de seguridad".



De esta manera, el rector ha avanzado que los exámenes de la próxima EBAU "ya están en posesión de esa empresa de seguridad en sobre convenientemente lacrados aquí y que solo volverán a deslacrarse en presencia de testigos en cada una de las sedes" dado que "ahora mismo los exámenes ya existen, ya están en condiciones de ser repartidos, pero están protegidos por una empresa de seguridad" en lugar de estar "en ninguna parte de la Universidad de Extremadura".



El rector de la UEx ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa en la que ha firmado dos convenios de colaboración para la celebración del X Campus Tecnológico de la institución universitaria.