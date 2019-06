Las pernoctaciones extrahoteleras subieron en abril un 16,44% en Extremadura

Rd./Ep.



Las pernoctaciones realizadas en Extremadura en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural y albergues) han alcanzado las 104.377 en abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, cifra que supone un aumento del 16,44 por ciento frente al mismo mes de 2018.

En concreto, durante el cuarto mes del presente año, se alojaron 45.022 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros en la región, un 10,5% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros (0,2%) y en pernoctaciones (2,2%) en este mes, situándose la estancia media en 2,38 días, un 2,1% más que la del mismo mes de 2018.

A su vez, los viajeros residentes en nuestro país representaron el 89,8% del total de viajeros recibidos y el 89,2% de las pernoctaciones, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura subió respecto al mismo mes de 2018 un 9,4% y las pernoctaciones un 15,5%; la estancia media aumenta interanualmente un 5,7%. Respecto al origen el 71% de los viajeros en acampamentos tenían la residencia en España.

En los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros (34,1%) y las pernoctaciones (63,8%). La estancia media sube un 21,9% en este mes. Respecto al origen de los viajeros, el 86,4% eran viajeros residentes en España.

Finalmente, las pernoctaciones en albergues suben un 48,3% en este mes respecto a las registradas en abril de 2018. El número de viajeros aumenta un 47,7% y la estancia media un 0,5% en tasa anual.

DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones realizadas en España en alojamientos turísticos extrahoteleros han alcanzado los 8,8 millones en abril, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, cifra que supone un aumento del 11,9 por ciento frente al mismo mes de 2018.



Como la Semana Santa del año pasado tuvo lugar en marzo y la de este año en abril, el INE ha analizado conjuntamente los datos de estos dos meses, observando un descenso de las pernoctaciones del 0,2 por ciento en relación al mismo bimestre de 2018. Este recorte se debe a la caída de las pernoctaciones de los extranjeros en un 1,6 por ciento, en contraste con el repunte del 2,1 por ciento de las efectuadas por los españoles.



Estadística atribuye el aumento de las pernoctaciones en abril al fuerte incremento que han experimentado las pernoctaciones realizadas por los residentes, un 32,5 por ciento más que en el mismo mes de 2018, frente al retroceso del 0,5 por ciento de las realizadas por los extranjeros. La estancia media ha alcanzado en abril la cifra de 4,2 pernoctaciones por viajero.



En abril, más de 1,2 millones de viajeros residentes en España han realizado casi 4 millones de pernoctaciones en alojamientos colectivos extrahoteleros, que se suman a las 4,3 millones de pernoctaciones realizadas por 723.937 viajeros del resto de Europa y a las 643.493 pernoctaciones contabilizadas por 141.446 viajeros del resto del mundo.



Durante el primer cuatrimestre del año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros han retrocedido un 1,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.



CRECEN UN 3,7% EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han crecido un 3,7 por ciento en abril, fundamentalmente por el aumento de las de los residentes, con un repunte del 23,8 por ciento por la Semana Santa, mientras que las de los residentes han bajado un 2,2 por ciento.



En el periodo marzo-abril las pernoctaciones han bajado un 1,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, con un aumento del 1,1 por ciento de las de residentes, frente al descenso del 2,7 por ciento de las de no residentes.



La estancia media ha disminuido un 2,8 por ciento respecto a abril de 2018, situándose en 5,1 pernoctaciones por viajero. El índice de precios de apartamentos turísticos (IPAP) ha aumentado un 3,4 por ciento en abril en comparación con el mismo mes de 2018.



RECLASIFICACIÓN DE APARTAMENTOS QUE SE CONSIDERAN VIVIENDAS TURÍSTICAS.



Estadística indica que las tasas de variación anual de las pernoctaciones en apartamentos turísticos presentan caídas a lo largo de los últimos meses (con excepción de abril de este año coincidiendo con la Semana Santa) debido principalmente a que un elevado número de establecimientos se están reclasificando, pasando a ser considerados viviendas de uso turístico y, por tanto, saliéndose del ámbito de esta encuesta.



En abril se han ocupado el 32,7 por ciento de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos (-0,1%) que en el mismo mes de 2018. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 37,3 por ciento, con un aumento del 3,5 por ciento.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos han supuesto el 73 por ciento del total. Reino Unido ha continuado siendo el primer mercado emisor, con más de 1,2 millones de pernoctaciones, un 7,2 por ciento menos que en abril del año anterior, seguido del mercado alemán, con 445.621 pernoctaciones, un 11,9 por ciento menos.



Canarias ha sido el destino preferido en apartamentos, con más de 2,1 millones de pernoctaciones, un 1 por ciento menos. La Comunidad de Madrid alcanza el mayor grado de ocupación (76,4%) en los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Tenerife ha sido el destino preferido en esta modalidad de apartamentos, con 743.963 pernoctaciones. La zona turística de Barcelona alcanza la mayor ocupación, del 86 por ciento de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones han sido San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



SUBE EL TURISMO RURAL



Por su lado, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han crecido un 24,3 por ciento en abril tras subir las pernoctaciones de residentes un 29,6 por ciento y las de no residentes han bajado un 10,4 por ciento. En el periodo marzo-abril las pernoctaciones han caído un 0,3 por ciento.



En lo que respecta a los precios, el índice de precios de alojamiento en turismo rural (IPTR) ha aumentado un 0,5 por ciento en abril. El grado de ocupación de las plazas ofertadas ha alcanzado el 19,9 por ciento, con un aumento del 20,8 por ciento respecto a abril de 2018, mientras que la de los fines de semana se ha situado en el 36,7 por ciento, con un repunte a anual del 13,2 por ciento.



Por comunidades autónomas, Castilla y León ha vuelto a repetir como el destino preferido con un total de 173.987 pernoctaciones, un incremento del 22,2 por ciento respecto a abril de 2018. No obstante, Baleares ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 42,6 por ciento de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con 87.799 pernoctaciones. Esta isla alcanza también la mayor ocupación, del 42,9 por ciento de las plazas ofertadas.



FUERTE REPUNTE EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings han registrado un alza del 24,5 por ciento en abril respecto al mismo mes de 2018. En el agregado marzo-abril han aumentado un 3,1 por ciento.



Los precios en campings (IPAC) han subido un 4,9 por ciento en abril en tasa interanual. Se han ocupado el 34,2 por ciento de las parcelas ofertadas, un 6,9 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el grado de ocupación por parcelas en fin de semana ha alcanzado el 37,7 por ciento, con un descenso anual del 11,3 por ciento.



Cataluña ha sido el destino preferido en campings, con más de 1,1 millones de pernoctaciones, un 32,9 por ciento más. La Rioja alcanza el mayor grado de ocupación, con el 63 por ciento, de las parcelas ofertadas.



Finalmente, las pernoctaciones en albergues han registrado en abril un aumento del 14,8 por ciento. En el periodo acumulado marzo-abril han crecido un 4,5 por ciento.