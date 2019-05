CCOO: Los servicios mínimos impuestos en huelga de LEDA son "abusivos y desproporcionados"

El Sector de Carreteras y Logística de CCOO Extremadura ha criticado que la "delimitación excesiva" de los servicios mínimos en LEDA "roza la vulneración del derecho a huelga".



A través de una nota de prensa, el sindicato ha considerado "abusivos y desproporcionados" los servicios mínimos impuestos por la Junta en la huelga de la empresa de transportes de viajeros, Leda S.A., que ha comenzado de forma indefinida esta medianoche.



Y es que estos servicios mínimos, tal y como ha recalcado CCOO, suponen realizar un 90 por ciento de los servicios que se realizan diariamente, al tiempo que ha recordado que los motivos de la huelga derivan de la deuda que la empresa mantiene con la plantilla, que en estos momentos asciende al montante de "dos nóminas y una paga extraordinaria".



Además, como ha criticado el sindicato, la empresa "no aporta un plan de viabilidad que prevea una regularización del abono pendiente de las nóminas a corto plazo ni garantice el cobro del salario mensualmente, tal como recoge la ley", circunstancias que se unen a los" excesos de jornadas e incumplimientos de descansos legalmente establecidos".



En esta línea, CCOO ha subrayado que echa en falta "más implicación" de la Administración regional, concesionaria de ese servicio, que debe "velar por su cumplimiento, también en materia laboral, no olvidándose de la apuesta que hizo por la exigencia del respeto de las cláusulas sociales a todas las licitaciones que concesione".



Así, el Gabinete Jurídico de CCOO de Extremadura estudia recurrir el decreto de servicios mínimos por entender que termina con "cualquier posibilidad real de huelga" de los trabajadores, que se encuentran "atrapados entre una empresa que no les paga y una Administración que les impide luchar contra esta situación con la única arma a su alcance", concluye.