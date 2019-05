Vara pide a Leda y trabajadores tener "voluntad firme" para llegar "acuerdo cuanto antes"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado este viernes a la empresa Leda y a sus trabajadores que tengan "voluntad firme" para poder llegar "a un acuerdo cuanto antes" que permita desconvocar la huelga que se ha iniciado este viernes en la región.



Una huelga que arrancado este viernes con los incumplimientos de servicios mínimos por parte de trabajadores de Leda, ya que los consideran "abusivos", lo que ha provocado que unos 600 alumnos se hayan quedado sin transporte escolar para acudir a sus centros educativos.



"Estamos intentando resolverlo, porque obviamente están pagando los platos la parte más débil de esta historia, que son los niños", ha lamentado Fernández Vara en una entrevista este viernes en Canal Extremadura, recogida por Europa Press, en la que ha reafirmado que "nada está por encima del interés de un menor en poder asistir a su colegio o a su clase".



Ante esta situación, el presidente extremeño ha pedido tanto a la empresa como a los trabajadores que "intenten alcanzar un acuerdo lo antes posible", tras lo que ha señalado que desde la Junta de Extremadura harán "lo que esté en nuestras manos que tengamos que hacer".



"Pido por favor que haya una voluntad firme de poder alcanzar un acuerdo, porque hay terceros en discordia que son los niños, que no tienen por qué pagar las consecuencias", ha reiterado el presidente extremeño, quien ha avanzado que será la autoridad laboral a la que "le compete actuar si esto no ocurre".



En ese sentido, Vara ha instado a "ver a lo largo del día cómo va evolucionando la cuestión", tras lo que ha reiterado que "la autoridad laboral, que es a quien le compete este asunto, tendrá que hacer todo lo que esté en sus manos para intentar restablecer la normalidad, y sobre todo que no afecte a los niños", ha señalado.



Por parte de la Consejería de Educación "obviamente también habrá que buscar las fórmulas, las que sean, para poder resolver este problema", con el objetivo de que "la normalidad en el transporte de los menores la semana que viene sea total", ha señalado el dirigente extremeño.



En sus declaraciones, Vara ha negado el argumento que esgrime la empresa de que la Junta de Extremadura les debe unos 900.000 euros por la prestación de servicio deficitario, ante lo que ha asegurado que "no es verdad que se adeude esa cantidad".



Finalmente, el presidente extremeño ha reafirmado que no tiene "inconveniente en someterlo a algún tipo de arbitraje", ha dicho.