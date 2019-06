El 55,3% de los extremeños prefiere que PSOE gobierne solo, según el CIS de mayo

Un 55,3 por ciento de los extremeños cree que, tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, el PSOE debería gobernar en solitario, aunque no tenga mayoría absoluta en el Parlamento.



Asimismo, entre los que prefieren un gobierno de coalición, el 38,5 por ciento apuestan por un Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos con apoyo de partidos nacionalistas no independentistas, con las abstenciones necesarias, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de mayo, hecho público este jueves.



Por un lado, el CIS pregunta qué gobierno debería salir de los resultados del 28 de abril y la opción con más respaldo en Extremadura, un 55,3 por ciento, es la de formar un Ejecutivo por el partido que ha obtenido más votos y escaños, el PSOE; seguida del 34,2 por ciento que se decanta por coalición de gobierno entre varios partidos. Sólo un 9,2 por ciento apuesta por repetir elecciones.



Entre los que quieren un gobierno de coalición, el 38,5 por ciento de los encuestados en Extremadura apuesta por una entre PSOE y Unidas Podemos con apoyo de partidos nacionalistas no independentistas. La misma cifra, un 38,5 por ciento de los encuestados, prefiere en Extremadura un gobierno de PSOE y Ciudadanos.



Además, un 7,7 por ciento prefiere en la comunidad extremeña un gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales de otros partidos; exactamente la misma cifra (7,7 por ciento) que optan por un gobierno del PP, Ciudadanos, Vox y otros apoyos.



Por otra parte, a un 38,2 por ciento de los extremeños le gustarían que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fuese el presidente del Gobierno; el 30,3 por ciento que fuese Albert Rivera; el 7,9 por ciento Pablo Iglesias; el 6,6 por ciento Santiago Abascal; y el 3,9 por ciento pablo Casado. El 13,2 por ciento de los extremeños reconoce que no le gustarían que ninguno de éstos fuese el presidente del Gobierno.