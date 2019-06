Monago: La "chapuza jurídica" de la Junta sobre la mina de Cáceres "queda al descubierto"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado este jueves que la resolución de la Comisión Jurídica pone al descubierto la "chapuza jurídica" cometida por la Junta en torno al proyecto de la mina de Cáceres, al tiempo que ha reclamado la "completa restauración" de la zona afectada por los trabajos "para que no quede rastro de los daños causados a vista y paciencia de los socialistas".



Así pues, durante su participación en el Comité Ejecutivo Provincial en Cáceres, el líder de los 'populares' extremeños ha llamado la atención sobre que la resolución de la Comisión Jurídica se ha conocido tres días después de la cita con las urnas.



Y es que, a su entender, "no deja de ser llamativo que esta noticia salga hoy", además de afirmar que "en los próximos días" habrá "nuevas sorpresas", añadiendo que "saldrán a la luz otras cuestiones" que ha "denunciando permanentemente" el PP, pero que "se han ocultado de forma deliberada por las elecciones".



Igualmente, Monago ha puesto de relieve la postura "inamovible" del PP de Extremadura en relación con este proyecto que "iba a crear menos empleos que una pizzería a cambio de abrir un agujero kilométrico en el corazón de Cáceres" y ha afeado que el PSOE en la ciudad "ha seguido callado hasta el último momento", a pesar de "los destrozos que se estaban cometiendo en La Montaña".



En esta línea, ha preguntado si "alguien piensa asumir alguna responsabilidad" por haber permitido esta situación que ha generado para la empresa una serie de derechos adquiridos que ahora va a reclamar ante la justicia, y también ha preguntado por "quién va a pagar ahora los daños que se han hecho".



Además, según ha apuntado el PP en una nota de prensa, este proyecto venía "viciado desde el principio" y estaba envuelto por un "total oscurantismo" que el PP "ha denunciado en todas las instituciones con numerosas iniciativas".



"Hemos dado una batalla constante por los cacereños, en defensa de sus intereses y de su decisión y hoy se confirma lo que dijimos desde el principio, que todo se trataba de una chapuza que se estaba llevando a cabo a espaldas de la ciudad", ha indicado.



Finalmente, Monago ha reclamado la "completa restauración" de la zona afectada por los trabajos de la mina "para que no quede rastro de los daños causados a vista y paciencia de los socialistas".



En este sentido, ha subrayado que "Cáceres merece mucho más que 24 años de explosiones", al tiempo que ha reiterado su satisfacción porque "la razón no se ha movido de donde estaba desde el principio".

"A pesar de que la resolución se ha ocultado hasta hoy, tenemos motivos para estar satisfechos por los cacereños", ha sentenciado.