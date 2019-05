C´s iniciará contactos con PP y PSOE en Cáceres y quiere concejalías "de peso"

Ep



Ciudadanos (Cs) iniciará en los próximos días contactos oficiales con PSOE y PP para formar un gobierno de coalición "estable y duradero" en el Ayuntamiento de Cáceres, tras los resultados electorales del pasado domingo que dan la llave de la gobernabilidad a la formación naranja, cuyo concejal electo Francisco Alcántara ha señalado que el proceso de negociación se hará "con calma" y que "no habrá cordones sanitarios".



Alcántara ha señalado que las "líneas rojas" estarán en el programa de Cs y el apoyo se dará a quien garantice la puesta en marcha de sus políticas, por lo que ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, que en las negociaciones se planteará la posibilidad de que los de Albert Rivera ocupen "algunas" concejalías "de peso" que permitan llevar a cabo sus propuestas de gestión para la ciudad, basadas en el desarrollo económico y social.



"Queremos hacer una gestión responsable y de sentido común", ha dicho Alcántara quien ha tendido puentes "a un lado y a otro", en alusión a PP y PSOE que, "parten en igualdad de condiciones" porque, tal y como ha señalado la formación desde los órganos nacionales, "se trata de configurar los mejores gobiernos", ha dicho.



Por eso, Alcántara no descarta que en Cáceres se tome una decisión diferente que en Badajoz, donde también se depende de Cs para formar gobierno, y ambas ciudades configuren ejecutivos locales diferentes apoyados por la formación naranja. "Se estudiará caso a caso y Badajoz no tiene nada que ver con Cáceres", ha subrayado.



De hecho, en el Comité Nacional que Cs ha creado para negociar la gestión de los gobiernos autonómicos y locales los casos de las dos capitales extremeñas están encima de la mesa, según ha apuntado Alcántara quien ha asegurado que se trata de buscar gobiernos "estables".



"Vamos a trabajar para tener un gobierno con fortaleza y duradero para implantar de manera efectiva las políticas que quiere Ciudadanos", insiste el concejal electo que confirma que, tras el domingo, ha tenido una conversación "cordial" con los dos alcaldables, Luis Salaya (PSOE) y Rafael Mateos (PP) y se han emplazado para empezar a hablar en los próximo días, aunque no hay fecha definida todavía.



Esas conversaciones se harán "con calma" y el proceso negociador será "lento", ha augurado Alcántara quien asegura que Cs "hará las cosas bien" y las negociaciones se llevarán a cabo "con transparencia" y "sentido común" para "buscar soluciones a los problemas de los cacereños".



PUNTOS COMUNES



Desde el PSOE, el candidato a alcalde, Luis Salaya, ha apuntado que a finales de esta semana se reunirá la Ejecutiva Local del partido para analizar los resultados electorales, que le dieron la victoria con 9 concejales pero sin mayoría, y para diseñar los planteamientos que se llevarán a las negociaciones con Cs.



Según Salaya, lo "más importante" ahora es abrir un proceso de diálogo buscando los "puntos comunes" de los programas para configurar un gobierno "real" y plantear unos objetivos de desarrollo de la ciudad a largo plazo. "Si se alcanza un acuerdo con la formación naranja será muy razonable", ha subrayado el socialista, en alusión al reparto de concejalías, aunque asegura que primero hay que hablar del proyecto.



A la pregunta de si sus afiliados y simpatizantes podrían no ver con buenos ojos un gobierno con la formación naranja tras la reacción que se produjo la noche de las elecciones generales cuando el público concentrado frente a la sede madrileña del PSOE coreaba "Con Rivera no", Salaya ha respondido que, a nivel local, la pasada legislatura el grupo socialista ha llega a "entendimientos" con Cs a los que sus afiliados han dado el visto bueno, por lo que el posible gobierno de coalición "no lo van a aceptar mal", ha asegurado.



"Abriremos un proceso de diálogo serio y esperamos que se produzca sin sobresaltos", ha indicado Salaya que lanza a Cs el mensaje de que un gobierno bicolor con 14 concejales (9 del PSOE y los 5 de Cs) daría "estabilidad" y acabaría con el "hartazgo" que los cacereños tienen del PP tras ocho años de gobierno. "Hablaremos de todo en esa mesa de negociación", ha concluido.



"PAPEL IMPORTANTE"



Por su parte, el candidato 'popular' Rafael Mateos, confía en que la semana que viene las conversaciones "puedan estar avanzadas" y apuesta por un gobierno de centro-derecha "estable" y que "garantice el progreso de la ciudad", ha indicado en declaraciones a Europa Press.



Mateos ha indicado que "no hay acuerdos previos" en la formación naranja para apoyar a unos u otros por lo que las negociaciones se basarán, primero, en los "proyectos políticos" y, después, se pondrán encima de la mesa los nombres.



A este respecto entiende que Cs tiene que jugar "un papel importante en el futuro de la ciudad", en alusión a la posibilidad de que, en caso de llegar a acuerdos, la formación naranja ocupase concejalías importantes para la gestión de un proyecto de ciudad conjunto.



Cabe recordar que el PSOE ganó las elecciones municipales en Cáceres con 16.995 votos, lo que supone el 34,38% de los votos y nueve concejales pero no logró mayoría absoluta que se sitúa en 13 ediles. El PP fue la segunda fuerza más votada con 13.088 votos (el 26,48%) y siete ediles, mientras que Cs consiguió 9.623 sufragios y el 19,47% que le dieron cinco concejales.



Unidas Podemos por Cáceres obtuvo 5.266 votos (10,65%) y tres concejales, mientras que Vox ha logrado sentar en el escaño municipal a su cabeza de lista, Teófilo Amores, con 3.362 votos, el 6,80%.



Con este resultado, las dos posibilidades de gobierno son PSOE-Cs, que sumarían 14 concejales, o PP con Ciudadanos y el apoyo de investidura de Vox (13 concejales), que ya ha anunciado que no entraría en el gobierno.