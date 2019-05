Vara reafirma su "obligación política y ética" de conseguir que el tren "quede resuelto"

Ep.

El presidente electo de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado su "obligación política" e "incluso ética" de utilizar la mayoría absoluta que los ciudadanos le han dado en las elecciones del 26 de mayo, para conseguir que el tema del tren extremeño "quede resuelto de una vez por todas en esta legislatura".



Un tema con el que será "enormemente reivindicativo" con el Gobierno de España, y "ellos lo saben, porque nos conocemos", por lo que "saben que nosotros utilizamos el apoyo de la ciudadanía en beneficio de la ciudadanía", por lo que ha alertado de que la prosperidad "no puede existir si no hay unas comunicaciones razonables", ha señalado.



En una entrevista este martes en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, Fernández Vara ha advertido que "la reivindicación del tren "va a estar ahí", aunque ha valorado que "hasta ahora se están cumpliendo los plazos que Adif y Renfe habían comprometido, han cambiado ya prácticamente todos los trenes", por lo que el número de incidencias "ha bajado de manera sensible".



"Ahora toca acabar las infraestructuras ferroviarias", para lo cual, ha señalado, la Junta de Extremadura tiene "el compromiso de que a finales del año que viene esté acabado y electrificado", tal y como se acordó con el Gobierno central.



CONTINUAR CON EL DIÁLOGO



Por otra parte, y respecto a los resultados del pasado 26 de mayo, Fernández Vara ha señalado que aunque tenga mayoría absoluta, su intención en esta legislatura es "seguir haciendo las cosas de la misma manera, es decir, por la vía del diálogo y de la búsqueda de acuerdos", así como por la "recuperación de los consensos perdidos y de los consensos básicos" en asuntos de región.



Según ha recordado, en la pasada legislatura, de las 40 leyes aprobadas, casi la mitad lo fueron por unanimidad, "porque nos hemos salido al encuentro" algo que ha considerado "muy importante".



"La mayoría absoluta te da estabilidad, obviamente, pero yo no voy a renunciar a que el diálogo esté presente en la política extremeña a pesar de esa mayoría absoluta", ha reafirmado Fernández Vara.



Respecto a la situación creada en Castilla y León tras las elecciones autonómicas, Fernández Vara ha señalado que se "alegraría mucho" de gobernara Luis Tudanca, ya que "ha hecho un trabajo muy serio a lo largo de estos últimos años".



Así, y a preguntas sobre si Ciudadanos puede dar el gobierno de Aragón a Javier Lambán, Vara ha considerado que es "perfectamente posible", ya que el candidato socialista "es una persona que tiene muchísima experiencia y sabe lo importante que es la búsqueda de espacios que permitan encontrarse y dotar de estabilidad a los gobiernos".



Una situación que se ha planteado "en muchos más sitios", ya que en el caso de Extremadura, los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres han tenido al PSOE como lista más votada, "pero al tener mayoría absoluta, es Ciudadanos quien tiene la decisión", ha dicho.



"A nosotros nos bastaría con que Ciudadanos nos apoyara o se abstuviera", mientras que en el caso del PP "sería necesario que Vox también votara".



En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha apuntado que Ciudadanos "tiene la llave en muchos sitios", por lo que a su juicio ahora "hay que intentar hablar y encontrar puntos de conexión que nos permitan desarrollar un trabajo conjunto", ha señalado.



Ante esta situación, Fernández Vara ha avanzado que "vienen años de alta complejidad", que en el escenario mundial y europeo actual "hace falta mucha estabilidad política, y si no te la han dado los ciudadanos la tienes que intentar buscar", para "poder dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a gobernar bien".



Para ello "es necesario buscar alianzas, y en eso estamos y estaremos en las próximas dos o tres semanas", ha concluido el dirigente socialista extremeño.