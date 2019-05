Un estudio de la UEx subraya los beneficios físicos y psicológicos de la práctica de Zumba

Un estudio de la Universidad de Extremadura (UEx) subraya los beneficios físicos y psicológicos para todos los públicos a través de la práctica de Zumba.



En concreto, se trata de una revisión sistemática sobre esta disciplina, dirigida por Manuel Chavarrías y Jorge Pérez, profesores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura.



Así pues, mejora la resistencia cardiovascular, la presión arterial, aumentan el gasto calórico (se gastan entre unas 350 y 400 calorías en cada sesión), la masa muscular y refuerza las cualidades físicas (como la flexibilidad, potencia, fuerza), tal y como informa la UEx en una nota de prensa.



Además, destacan los beneficios psicológicos, es decir, incrementa la calidad de vida, reduce los niveles de ansiedad, evade de la rutina y mejora el bienestar emocional; al tiempo que practicar Zumba divierte.



A este respecto, esta actividad es practicada mayoritariamente por mujeres, con una amplia franja de edad de entre 20 y 50 años, aunque no existe edad límite para hacer este ejercicio, lo que constituye un factor "muy positivo", ya que "no" es necesario tener una condición física específica para realizar Zumba.



El núcleo de Zumba es realizar distintos estilos de baile, lo que le diferencia de los demás ejercicios. Los instructores también desempeñan un papel importante, aportando una gran motivación mientras se practica.



Existe otra alternativa, que utilizan algunos de los denominados gimnasios low cost o incluso en casa, en los cuales los instructores son sustituidos por monitores digitales que dan clase virtualmente, pero según Manuel Chavarrías, "aunque se utilicen este tipo de clases virtuales, produciéndose un ahorro en el coste para la empresa, el nivel de motivación para los practicantes no es el mismo, ni parecido, repercutiendo incluso en un menor gasto calórico".



De igual modo, el Zumba se encuentra en un momento álgido, según esta revisión científica. Además, existen diferentes tipos de Zumba, entre los que destacan Zumba Gold, que está orientada a las personas de la tercera edad, adaptando el ritmo de trabajo a este público, Zumba Kids que se centra en trabajar con niños de entre 7 y 12 años, y finalmente Zumba Strong, una clase más avanzada, que trabaja con una intensidad "mucho más alta", orientada a la gente con mayor destreza y condición física.