Fernández Vara: "La vida es un constante cambio para mejorar y avanzar"

Guillermo Fernández Vara es médico forense, profesor, actual presidente de la Junta de Extremadura y, candidato para renovar su cargo representando al PSOE.

Es padre, bloggero y pudoroso, cualidad que tal vez le hace ser lacónico en situaciones comprometidas.

Su profesión de médico forense le ha hecho conocedor de desenlaces y situaciones íntimas, de las que marcan los pensamientos de por vida. Y es un hombre que se emociona cuando mi pregunta evoca a su hijo o a sus padres y un hombre que se emociona bien merece leerle.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido su mentor político. Y en su vida personal....¿Quién ha sido su mayor referencia?

Básicamente, mi padre y luego he tenido personas que tienen que ver con distintas fases de la vida, probablemente, Don Casimiro que fue mi maestro cuando era pequeño, Don Manuel Montanero que fue profesor de matemáticas que tuve en el colegio y Don Armando Romano que fue un catedrático que tuve en la universidad.

Es una frase suya “La medicina forense es una especialidad que está entre la vida y la muerte; la locura y la cordura»En el mundo de la política, como es su caso,muchos dirigentes tienen una formación transversal. Usted, que es médico forense, ¿qué valor diferenciador le ha aportado esta profesión,en el campo político?

Me ha permitido saber que hay que perder siempre algo de tiempo en hacer buenos diagnósticos. En la política lo más importante de todo es hacer buenos diagnósticos. Que la honestidad no es solo no llevarte dinero, la honestidad es también ser capaz no tomar decisiones sin un análisis crítico y estudio previo.

La política no puede ser ocurrencias, hacer unas cosas para tapar otras, tiene que ser muy honesta intelectualmente hablando y eso me lo ha aportado la condición de médico.

Y, por otra parte, le doy mucha importancia a la historia, en algún momento he dicho que debía ser obligatorio pasar un examen de historia para poder ser diputado, porque los pueblos que no saben de donde vienen acaban no sabiendo muy bien adonde van.

¿El mejor consejo que alguien le ha dado?

La política es la vida. He intentado rodearme siempre de buenas personas, rodearme de buena gente que me ayuden.

Estar en un recinto en el que 8.000 personas o más coreen su nombre, rodeado de gente que le admira y sentir que tal vez esté acariciando otra futura victoria, debe ser una situación que genere emociones muy densas y que disparen la adrenalina. .....¿Realiza usted algún ritual mental o tiene un mantra personal que sea una toma a tierra y le ayude a no perder el horizonte que le ha llevado a estar en política?

Soy una persona muy pudorosa y esas situaciones me producen un enorme pudor, lo reconozco. Lo que hago es intentar disfrutarlas, mirarles las caras y sentirme parte de un proyecto, que al final es lo que se trata.

Tú eres ellos y eso te otorga una enorme responsabilidad. Cuando sales de un acto de esos tienen un lado de alegría y otro de una enorme responsabilidad.

Hay preguntas que hacen nudos en la garganta. Usted nos felicitó el nuevo año 2018 con una de ellas en su blog. ¿Cuál de éstas dos añora más?....¿Eres tú, papá? o ¿Eres tú, hijo?

Pues sí, así es, cuando las circunstancias cambias es cuando uno le da valor de ese sonido de tu padre o de tu hijo llamándote. Mi hijo me llama todos los días, para preguntarme por la campaña y probablemente sea lo que más me anima y lo que más me ayuda, saber que aunque esté lejos de aquí sigue pendiente de mí y sigue ese hilo conductor entre nosotros.

¿Cuáles cree que son las cualidades o destrezas personales que tienen en común los grandes líderes mundiales?

A la gente grande de verdad, que yo he conocido, cuanto más grande, más sencillo. El que no es sencillo no puede ser nunca grande aunque lo parezca, como esa gente que se rodea del boato y se cree grande…

Cuanta más grandeza más sencillez, y así ha sido con toda la gente grande que he conocido, que han tenido en sus comportamientos personales una gran sencillez.

Es imprescindible que el ponente haga suyo el discurso político, pero....¿hasta qué punto el partido hace suyo al ponente, sin que éste pierda autenticidad?

Las dos cosas son necesarias. También depende de qué partido. El nuestro tiene 140 años de historia, es un partido reconocible. Hace poco un periodista me dijo que el PSOE ha recuperado su mejor versión, porque un partido a lo largo de la historia tiene sus momentos.

Somos un partido reconocible, muy identificable y eso es un valor para nosotros. Es un voto de refugio, un voto de confianza, un voto de seguridad, el PSOE no es un experimento, el PSOE es la experiencia.

¿Cuál es el logro personal, fuera del ámbito político del que se siente más orgulloso?

Haber creado junto con mi mujer una familia y haberles transmitido a nuestros hijos los valores que nos habían transmitido nuestros padres.

Le gusta la gastronomía extremeña… ¿un plato típico que nos recomiende y dónde comerlo?.

El cocido extremeño y en el restaurante El Alfarero, en Mérida.

Para finalizar.... ¿qué le dice a un votante extremeño para que confíe de nuevo en Guillermo Fernández Vara como el próximo Presidente de la Junta de Extremadura?

En la vida, somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos. La vida es un constante cambio para mejorar y avanzar y yo le ofrezco que lo hagamos juntos.

No uno delante y otro detrás, sino juntos y que trabajemos para que su vida, y también la de los que le rodean sea un proyecto de fidelidad.