Vara, sobre futuros pactos: "la gente sabe que yo no voy a hacer tonterías"

El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre los posibles pactos posteriores a las elecciones del próximo domingo que su primera opción es ganar con un resultado que le permita gobernar en solitario, pero en el caso de que no se dé no levanta "barricadas" al resto de partidos aunque asegura que no va a hacer "tonterías".

"La gente no tiene ninguna duda de que yo no voy a hacer tonterías, ninguna", ha dicho Vara en un acto público en Montijo (Badajoz), en el que ha sido preguntado por los posibles pactos para formar gobierno tras conocerse los resultados de los comicios.

En todo caso, ha subrayado que solo piensa en la "opción A", y que esta es "ganar sin necesidad de pactos" y "gobernar solo" para poder desarrollar el programa de gobierno del PSOE. Vara ha añadido que no se ha parado a pensar en que esto no ocurra, pero que si no se da esta mayoría, pues "ya se verá".

A este respecto, ha subrayado que él es "muy reconocible", por lo que no haría "tonterías", sino que se limitaría a hacer lo que ha hecho "siempre", que es "trabajar y dialogar, hasta que no haya nada que decirse", ha señalado, por lo que ha dicho que no levanta "ninguna barricada, ni hace ninguna exclusión".

SATISFECHO DEL DEBATE

Sobre sus sensaciones tras el debate celebrado este pasado martes en Canal Extremadura Televisión en el que participaron siete candidatos a la Junta, ha dicho que salió "satisfecho" porque este espacio le permitió "decir a la gente" lo que quiere hacer.

También le permitió ser "reconocible", y en este sentido ha señalado que para ser "fiable" ante los ciudadanos "no se puede presentar cada día una cara diferente".

También, ha señalado que, en este debate. se ha podido ver "con claridad" que era un "todos contra uno", y e ha reiterado, como ya hiciera durante el propio espacio, que pone la experiencia, el conocimiento y el aprendizaje adquiridos durante estos años "al servicio de un proyecto colectivo que se llama Extremadura".

"Lo que Extremadura necesita es la estabilidad que representa el PSOE, es el mejor proyecto para Extremadura", así como ha resaltado la oportunidad que supone que coincidan gobiernos socialistas en la Moncloa, la Junta y en los municipios, para desarrollar "un proyecto común bajo unos objetivos comunes y prioridades comunes".

Al respecto, ha dicho que la política "va de las personas". "La política va de eso, no de chistes fáciles, de eslóganes, de laboratorios ni de mentiras. Va de verdad, de vida, de futuro de personas..."

Por este motivo, ha hecho una llamada a la movilización este próximo domingo, para que la gente decida su futuro. "Siempre que ha habido una participación masiva le ha ido bien a Extremadura", ha aseverado Vara.

EMPLEO

Fernández Vara se ha referido al inicio de las campaña agrícolas en Extremadura, especialmente en comarcas agrarias como las Vegas Bajas, en la que se ubica Montijo, que darán pie a "una intensa etapa de producción y generación de empleo".

Con ello, espera que a final de mes la cifra total de desempleados se acerque a los 90.000, que son 55.000 menos que al inicio de la legislatura, aunque ha reconocido que no se dan circunstancias para la "autocomplacencia", debido a que aún hay "mucho desempleo" y además el trabajo que hay es "más precario" de lo que le gustaría.

En todo caso, ha insistido en que el avance de la agroindustria se debe en "gran parte" al esfuerzo de "tantos agricultores que decidieron unirse en las cooperativas", y que hoy disponen de una nueva ley que se ha comprometido a desarrollar en la próxima legislatura.