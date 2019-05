Cayetano Polo: "No hay otro éxito que el de la confianza"

Cayetano Polo Naharro es Ingeniero de Montes y Experto en Coach Ejecutivo. También ha trabajado como Profesor Colaborador en Escuelas de Negocios y es el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura representando a Ciudadanos.

Habla con pasión de montes y de parques, independientemente de que la grabadora ya esté apagada y es entonces cuando mira el reloj y recuerda que tiene prisa porque ha de recoger a su hijo de cinco años. Que un hombre, político y, en plena campaña electoral hacía la Presidencia de la Junta de Extremadura, haga ese inciso, te reconcilia con el mundo. La política tiene grandes historias, pero son las personas las que tienen las mejores.

Se incorporó a la política cuando tenía cuarenta años. El hecho de no haber tenido contacto con el mundo político anteriormente.... ¿en qué medida ha sido positivo en estos seis años?

Frescura. Me ha aportado traer a la política una visión absolutamente diferente a la de los políticos al uso y eso te permite no traer mochilas que puedan pesar en la espalda a la hora de tomar decisiones y creo que eso es muy positivo para los ciudadanos y para la labor de los políticos.

Necesitamos que la sociedad civil se incorpore al ámbito de la decisión política con mucha más frecuencia de la que sucede hasta ahora.

¿Qué líder internacional, actual o no, tiene siempre en mente como modelo a seguir?

Igual te sorprende, pero no tengo ninguno. No tengo a nadie como referente, me gustan determinados personajes de la historia o de la actualidad, pero ninguno es un referente concreto para mí.

¿Cree que el mundo de la política con el paso del tiempo acaba mermando la empatía y autenticidad de las personas que se dedican a ella, en pro del interés por el partido?

Las personas que se acaban convirtiendo en profesionales de la política corren el serio riesgo de dejar de tener los pies en el suelo y de dejar de tener contacto con la gente y de percibir sus problemas de una manera más cercana.

En política, hay que estar el tiempo justo y necesario para aportar lo que trae de su experiencia profesional y marcharse cuanto antes para evitar caer en la tentación de convertirse en una ficha más del sistema que deja de resolver los problemas de los ciudadanos. Creo que en esto hay que estar poco tiempo.

Está usted especializado en proyectos de internacionalización con América Latina. Muchas empresas extremeñas están apostando fuerte por la exportación, ¿qué consejo les daría?

Que hagan un esfuerzo, que ya lo hacen teniendo que salir de Extremadura y más que un consejo les pediría que sean embajadores de nuestra tierra allá donde vayan.

Para mí, son un ejemplo de que en Extremadura podemos hacer grandes cosas, que tenemos emprendedores que son ejemplos para generaciones más jóvenes y les pediría que no dejaran nunca de pensar en nuestra tierra y que jamás se vayan de aquí, por difícil que se lo haya puesto la administración, que se lo ponen muy difícil, que sigan apostando por Extremadura para seguir exportando desde esta tierra.

Ha realizado talleres para coach, liderazgo o desarrollo de habilidades directivas, entre otros. ¿Qué parte del éxito de un discurso pertenece al contenido, qué parte al ponente y qué parte a la devoción de los oyentes?

El éxito está en la confianza que sea capaz de generar quien emite el discurso. El éxito está en ser natural, en ser auténtico, en no dejarte nada dentro, que cuando hables digas la verdad, que hables de tus valores.

No hay otro éxito que el de la confianza, si eres capaz de generar confianza tienes el éxito asegurado y eso solo se consigue siendo auténtico. No hay más secreto, hable de lo que hables, quien te escucha se queda con las sensaciones que le transmite quien habla.

¿Qué es lo que nunca permitiría en su partido político aunque, supusiera ir en contra del mismo?

Que se convierta en PP o PSOE. Si estoy en Ciudadanos es precisamente para luchar contra lo que se han convertido estos dos partidos, que son más estructuras de colocación y de como mantener a los que viven de ellos y se han olvidado del verdadero objetivo que es servir al ciudadano. Estamos en política para hacer la vida más fácil a quién lo necesita.

En el caso de ellos, se han convertido en partidos que tienen un serio problema en colocar a los suyos. Cuando se vienen abajo y se hunden tienen serios problemas en mantener su estructura. Espero y creo que a Ciudadanos no le pase nunca eso. Eso es lo que no permitiría nunca que sucediese en mi partido.

¿Hay forma de conciliar familia y trabajo en campaña electoral?

Durante la campaña electoral, no hay manera ni de ir al súper a comprar unos yogures. No sé ni lo que me pongo cada mañana cuando me levanto. No sé si tengo ropa sucia o limpia y cuando llego por la noche a las 11,30 no sé que comer porque no tengo nada en la nevera. La campaña es absolutamente absorbente y es imposible conciliar.

Ha publicado tres libros en el año 2014 y otro junto con otros dos autores en el 2015, sobre contaminación, medio ambiente y gestión. ¿Somos los extremeños conscientes del valor ecológico de nuestra tierra?

Creo que sí, los extremeños sabemos de los recursos naturales de los que disponemos. Pero no solo eso, los extremeños somos los auténticos protagonistas de los recursos naturales que tenemos. Si hoy disfrutamos de los recursos naturales existentes es gracias al uso que se ha hecho del monte por parte de nuestros abuelos y por parte de nuestros padres.

Ellos son los que nos han legado el ecosistema en el que vivimos y los extremeños lo apreciamos porque somos los protagonistas de tener lo que tenemos.

El problema surge cuando desde la administración se ponen obstáculos a eso que se venimos haciendo desde siglos en nuestros montes. En nuestros pueblos, la gente se queja de que no les dejan hacer uso del monte, como hacían. Se quejan de que para un desbroce o una poda hay que hacer un montón de papeleo. Se les dice como tienen que realizar esos trabajos desde un despacho en Mérida.

No podemos caer en el extremo de hiper regular para proteger el ambiente porque conseguimos el efecto contrario. Nuestros montes están más abandonados hoy que hace cincuenta años y los incendios son de mayor generación y eso pasa por una mala gestión de los montes. Nuestros montes más maduros y bellos son aquellos en los que el hombre ha actuado.

Siguiendo con el medio ambiente......¿Por cuál de nuestros parques naturales de Extremadura siente debilidad y por qué?

Por el parque natural de Monfragüe y porque está ligado a mi infancia que está unida a Serradilla que es el pueblo de mi madre.

Desde que tengo uso de razón he pisado cada verano el parque y he corrido por allí. Esta pregunta para mi es fácil.

Otra parte de mi corazón, la tengo en la Sierra de Gata y en Descargamaría donde he pasado muchos veranos de campamento con el Padre Pacífico.

Para finalizar.... ¿qué le dice a un votante extremeño para que confíe en Cayetano Polo como el próximo Presidente de la Junta de Extremadura?

Que me comprometo a decirle siempre la verdad y que me comprometo a devolverle la ilusión. Que Extremadura no está muerta por más que lo hayan intentado el Sr. Vara y el Sr. Monago. Extremadura no la han matado.

Extremadura tiene futuro, hemos sido capaces de levantar muchos proyectos y muchas tierras en otras partes y ahora nos toca levantar la nuestra. Nuestro compromiso es decirles siempre la verdad.

Mi obsesión es que mi hijo no se tenga que ir de aquí dentro de veinte años porque no haya trabajo. Ni mi hijo ni el hijo de ninguno de los extremeños tiene que sufrir esas circunstancias y por eso estamos luchando en este proyecto.