Monago: "Nada es fruto de la casualidad, todo es fruto de la constancia"

Jose Antonio Monago Terraza, es Doctor en Derecho, cursó estudios de formación del profesorado en la especialidad de Ciencias Humanas y Criminología y es Jefe de sección del Cuerpo de Bomberos de Badajoz en excedencia.

Formó parte del rescate en el incendio de los Almacenes Arias de Madrid, y conserva el casco de bomberos con su nombre, Monago Jr. (porque su hermano era también bombero) en su despacho. Un casco antiguo, que me enseña y explica cada parte del mismo, mientras recuerda que en aquel incendio fallecieron diez de sus compañeros. Probablemente, el único momento de la entrevista que baja la mirada.

Lidera el PP de Extremadura, desde 2008 y, estuvo el frente del Ejecutivo Regional de 2011 a 2015, ahora vuelve a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, al frente de la candidatura popular extremeña.

Tiene raíces extendidas por toda la región,… su madre era de Hornachos, aunque se crióen Cordobilla de Lácara, su padre de Guareña, usted nació en Quintana de la Serena y vivió en Badajoz. El mundo rural forma gran parte de su vida. ¿Qué es lo que recuerda con más cariño de esa infancia?

Tengo muy pocos recuerdos de Quintana porque era muy pequeño, recuerdo a mis padrinos, levemente, pero sobre todo recuerdo la infancia en Badajoz, en el barrio de Pardaleras, jugando cerca de la muralla, era un descampado, me acuerdo de pequeño tirando piedras, ahora se tiran otras cosas en las redes sociales, o jugando a los bolindres, ese era nuestro mundo que también era campo, aunque fuera ciudad.

Ha ejercido de bombero y ha fundado la ONG SOS Extremadura, formada junto con otros cinco compañeros, dedicada al rescate en desastres naturales con la que han participado en los terremotos de Argelia y de Marruecos.¿En qué medida ha plasmado el valor humano que supone la solidaridad al terreno de las ideas que es la política?

Al final es lo mismo, supone superar adversidades en el momento de mucha dificultad, salvando las distancias. Me sirvió de mucho esa profesión, de la que estoy en excedencia ahora mismo, porque supone también un servicio público.

En ocasiones, uno va más allá de sus obligaciones y en la política también, en ocasiones, va más allá de sus obligaciones. Mientras algunos quieren que se fiche en el trabajo, los políticos nunca fichamos en el trabajo porque si ficháramos, muchos romperíamos las máquinas de fichar.

Y, esos son los mitos de la política que hay a veces fuera y pocos conocen lo que supone de servicio público. Me sirvió el sacrificio, la profesión de bombero y lo que es ser voluntario, cooperante y la política también exige mucho sacrificio y ese es el precio que tienes que pagar, si no te debes dedicar a otra cosa.

Es un gran lector, y entre los géneros que le gustan están las biografíasde políticos de todo el mundo, desde Obama, Cameron, Gordon Brown,…¿Cuáles son las cualidades o destrezas personales que tienen en común los grandes líderes mundiales?

La constancia. Al final nada es fruto de la casualidad, todo es fruto de la constancia. De la suerte en ocasiones, pero solo si te pilla trabajando.

Todos tienen largas trayectorias de servicio público y de mucho esfuerzo, nada es gratuito, esto es como los juegos olímpicos, nadie tiene medalla olímpica si no tiene una gran trayectoria detrás.

Es verdad que queda la purpurina en ocasiones y queda el estereotipo, pero es como el gran cantante que llena estadios y aparentemente no se cuida pero son gente que se cuidan mucho, hacen mucho deporte para mantener respiración durante horas, etc.

Todas estas biografías de los grandes líderes mundiales son gente que se marcaron objetivos y que los han perseguido con constancia. Son vidas todas, cada uno en su orden apasionantes.

Entre los deportes que practica o ha practicado, destacaría, enduro, submarinismo y ala delta. A alguien tan inquieto como es usted, ¿qué le ha puesto más obstáculos, el paso del tiempo o las responsabilidades?

El paso del tiempo no, el paso del tiempo te da experiencia y eso es bueno, y te enseña y te forja, y las cicatrices te van haciendo más resistente.

La responsabilidad siempre es un reto, pero nunca me ha dado miedo ninguna de las responsabilidades que he tenido y las he asumido con tensión baja, que es la que tengo,…

En los discursos, ¿qué parte del triunfo del mismo es mérito del contenido, qué parte corresponde a el carisma del ponente y qué parte a la devoción de los oyentes?

Cuando haces un discurso tienes que comunicar tu verdad y cada uno la comunica a su estilo. Es verdad que a mi me gusta mucho el chascarrillo y la broma y hay quienes me lo han criticado en la prensa, pero no voy a ser como esos que me critican que son unos siesos desde que se levantan hasta que se acuestan.

Cada uno es como es, con sus matices, lo cual no está reñido, el sentido del humor con la profundidad de lo que dices, pero en ocasiones acompaña más una broma y ayuda a comunicar el mensaje. La clave está en el mensaje y el canal forma parte de la personalidad de cada uno.

Tiene una larga trayectoria profesional, en la que cada palabra que dice en público está expuesta a ser escrutada, incluso a veces sucesos de su vida privada. ¿Cómo ha gestionado personalmente la capacidad de resiliencia, para mantenerse de una forma saludable mentalmente?

Como las hemorroides,......en silencio. Hay veces que te llueven chuzos y te puedes revelar o asumirlo. Tú sabes tu verdad y en ocasiones tienes la tentación de escribirla, pero creo que cuando prescriban alguna de las cosas que vea, voy a decir algo de algunas personas.

No soy una persona resentida y no quiero hacerle daño a nadie ahora, pero antes de irme si voy a decir algunas cosas, las quedaré escritas para que la historia de uno no la escriban quienes le odian y sus enemigos y al menos quede un depósito mío. Porque no todo lo que se ha publicado es verdad en ningún orden de la vida y desgraciadamente la auténtica historia no se conoce porque el protagonista no la escribió. En muchas ocasiones, por humildad, porque no tengo un sentido de la trascendencia, …

Me da igual como me recuerden cuando ya no esté, no tengo ese sentido de la trascendencia, pero es verdad que hay muchos personajillos que han escrito sobre mí mismo sin yo haberlo hecho y creo que tengo ese derecho, pero cuando yo decida.

Una de sus pasiones es la fotografía. Aptitudes para ser un buen fotógrafo: Visión y curiosidad, creatividad e imaginación, pasión, sensibilidad, recursos, habilidades comunicativas y poseer un estilo propio. ¿Se siente definido? ¿En cuál más? ¿En cuál menos?

Para hacer fotografía, aparte de la técnica, lo que tiene que tener es pasión con lo que haces. La pasión se nota. Fotógrafos buenos hay muchos, pero grandes fotógrafos hay pocos.

No es una cuestión de técnica, hay gente que lo hace con pocos recursos y son unos grandes maestros. Esa chispa, es un don. El enfoque, el ángulo, el momento, hay que perseverar y trabajar mucho también. Hay demasiado teleobjetivo, robado, ... hay que arrimarse, hacer fotos de cerca y ponerle mucho corazón. La técnica no es problema, eso siempre hay gente que lo puede desarrollar.

¿Cuál es el logro personal, fuera del ámbito político del que se siente más orgulloso?

Nunca se pueden bajar los brazos, siempre quedan muchos retos por delante. Pero el mejor logro personal es la familia, que al final son las personas que nunca te fallan, que te quieren, tu mujer, tus hijos, … lo demás es albañilería, son obras, lo hace cualquiera, pero tu familia es tu espacio, tu refugio, donde siempre encuentras acomodo cuando tienes problemas.

Cuando le nombraron Presidente de la Junta de Extremadura en 2011, afirmaba que una de las cosas más tediosas era la agenda que le programaban, que otros manejaran su tiempo. ¿Se ha llegado a acostumbrar a ello o ha tomado medidas personales para sobrellevar las vertiginosas agendas de campañas políticas?

Me revela muchas veces, porque es verdad que hay muchas obligaciones y eso de mirar la agenda a un mes vista y que tengas cosas puestas,… no tienes control de tu vida.

Lo más valioso de una persona es su tiempo, y nosotros lamentablemente no tenemos mucho tiempo para nosotros. Estamos todo el día viajando por Extremadura y vemos enclaves que son maravillosos y le digo a mi equipo que cuando podamos disfrutarlo ya estamos con el Sintrom, ya se nos pasó el tiempo.

Vamos siempre de paso a todos sitios y por eso yo envidio a quién tiene tiempo que no significa que tenga dinero. Los guardas de Monfragüe, de los cuales algunos son amigos míos, tienen tiempo, trabajan allí, pero tienen su tiempo y eso es una bendición. ¿Para qué quieres el dinero o un avión privado si no tienes tiempo para disfrutarlos? El tiempo es lo más valioso que hay.

Para finalizar....¿qué le dice a un votante extremeño para que confíe en José Antonio Monago como el próximo Presidente de la Junta de Extremadura?

En una cosa, no le vamos a fallar y es en el amor por Extremadura. El cariño, la dedicación y el trabajo por esta tierra con nuestros aciertos y con nuestros errores, que todo el mundo se equivoca, pero en ese patriotismo extremeño que no quiere decir nacionalismo, siempre nos vamos a encontrar y creo que eso lo reconocen buena parte de los extremeños.

Yo me siento muy extremeño, nací aquí al igual que toda mi familia, y uno tiene que ser consecuente e intentar devolverle a la tierra lo que le ha dado a él, a sus padres y a tanta gente.

Y, éso no quiere que uno sea ni patriotero ni nacionalista porque me encuentro cómodo en todos sitios, pero hay que saber vender lo propio.