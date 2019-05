Monago propone una ley de apoyo a la maternidad ante el "desierto demográfico" extremeño

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que impulsará una ley de apoyo a la maternidad que articule todas las políticas sociales, sanitarias y educativas en favor de las mujeres con hijos y para las futuras madres en Extremadura.

Monago ha hecho hincapié en que quiere que la comunidad autónoma sea "un ejemplo en políticas de natalidad" y de apoyo a las madres.

El líder del PP también ha asegurado que su compromiso es recuperar "con carácter inmediato" las ayudas a la natalidad para los municipios de menos de 3.000 habitantes, así como acometer la ampliación del Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA) y el incremento de su presupuesto anual para combatir la lista de espera en el acceso a los tratamientos reproductivos.

Monago ha criticado que con el problema de despoblación que sufre Extremadura haya personas que quieran tener hijos y estén en una lista de espera.

Por ello, ha señalado que eliminará las restricciones actuales relacionadas con el número de hijos en el acceso a los tratamientos, ya que ahora se exige no tener hijos o no tener ningún hijo en común en el caso de parejas.

Para el presidente del PP de Extremadura, la región precisa de medidas que puedan paliar el "problema de presente y de futuro" que supone la despoblación.

Así, ha explicado que, con respecto a Europa, España está a la cola en natalidad y ese es un problema también de Extremadura, porque "no sólo se van por miles los extremeños, sino que no nacen" y las proyecciones de población no son nada halagüeñas para la próxima década.

El presidente del PP ha recordado que, cuando gobernó, defendió una ley de apoyo a las madres porque estaba convencido de que era necesaria para poder frenar "este suicidio demográfico" en el que hemos entrado.

Asimismo, ha apuntado que Vara bloqueó esa ley en el Parlamento extremeño, y que "no era un capricho del PP", sino una expresión de una iniciativa legislativa popular que contó con 49.000 firmas de extremeños.

Por su parte, el alcalde de Badajoz y candidato del PP a la reelección, Francisco Javier Fragoso, ha afirmado que en materia de despoblación Badajoz tiene mucho que aportar a Extremadura y que, junto con las medidas que ha planteado Monago, una ciudad "prestadora de servicios" como Badajoz es la mejor garantía para que la gente no solo no se vaya fuera, sino que "venga a invertir".