Monago plantea un Plan de Autónomos que incluye una tarifa plana de 30 euros para mujeres

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que pondrá en marcha un nuevo Plan de Autónomos, que incluye, entre otras medidas, una tarifa plana de 30 euros para aquellas mujeres que emprendan.



Esta tarifa se prolongaría durante dos años y de la misma se podrían beneficiar tanto las emprendedoras como aquellas mujeres en el supuesto de sucesión empresarial en el ámbito rural.



De la mima forma, el Plan Más Autónomos, presentado este lunes en Don Benito (Badajoz), contiene otras medidas como una tarifa plana de 60 euros de 12 a 24 meses para las autónomas es que se reincorporen a la actividad tras su maternidad o el impulso del bono para la consolidación del trabajo autónomo dirigido a autónomas con una antigüedad superior a cuatro años.



Asimismo, José Antonio Monago ha remarcado que este plan incluye también un plan de formación profesional para el trabajo autónomo que ofrezca respuesta para la capacitación en varias áreas y, ligada a la lucha contra la despoblación, otra medida es la cuota cero a la Seguridad Social para jóvenes que emprendan en el medio rural durante los dos primeros años de actividad.



Monago ha presentado este nuevo plan acompañado por el candidato del PP a la alcaldía de Don Benito, Ángel Valadés, por ser esta ciudad, según el líder de los 'populares' extremeños, "netamente emprendedora" y uno de los "baluartes" del emprendimiento en la región "por méritos propios" y vinculado al sector agroalimentario y agroindustrial.



De esta forma, José Antonio Monago ha considerado necesario que se lleve a la práctica un nuevo plan de autónomos, ya que lo que se ha hecho hasta ahora "no vale" porque se está perdiendo este tipo de trabajadores.



Por ello, la finalidad del Plan Más Autónomos es "consolidar" a los existentes y que están resistiendo como "gato panza arriba" y también ayudar en el inicio de la actividad a aquellos que quieren emprender.



También ha recalcado Monago que el plan presta especial atención a las mujeres emprendedoras, ya que Extremadura es la comunidad con la mayor tasa de desempleo femenino, algo que "no se puede asumir", ya que además la brecha "se va ensanchando".



NUEVO MODELO DE CONCERTACIÓN SOCIAL



Asimismo, Monago ha considerado que "hace falta un gran acuerdo" entre el gobierno extremeño y los "verdaderos creadores de empleo", que son las asociaciones profesionales y las organizaciones representativas de empleo autónomo y de la economía social.



Por ello, ha abogado por cambiar el modelo de concertación social en Extremadura por otro que "no esté ni politizado ni dirigido" y que sea "participativo", "transparente", "reformista" e "inconformista con lo que se ha venido haciendo hasta ahora".



Así, José Antonio Monago ha aseverado que los trabajadores autónomos "no pueden ser excluidos del diálogo social", ya que "no sobran", sino que "hacen falta" con sus ideas para avanzar en el futuro.



Según el candidato del PP, "quiero una región con concertación social y no con concertación socialista. Yo quiero una región libre, donde los sindicatos critiquen al gobierno cuando tengan que criticarlo y no que hagan campaña electoral como pasa en Extremadura con UGT y Comisiones Obreras".



Asimismo, ha apuntado que él, en caso de ser elegido presidente de la Junta, no va a subir las subvenciones a los sindicatos un "22 por ciento" como ha hecho Fernández Vara, en este último periodo, para que a cambio "hagan campaña electoral" por él.



"AÑOS PERDIDOS" PARA LOS AUTÓNOMOS



Monago ha apostado por las medidas que contiene el programa electoral del PP para "recuperar" los últimos cuatro años que han sido "años perdidos" para el colectivo de autónomos.



Así, ha recordado que, mientras en la legislatura presidida por él se crearon más de 2.600 puestos de trabajo de autónomo, en la presente la tónica se ha invertido y se han destruido "casi 300 puestos de autónomos".



Una figura de trabajador que para Monago es "esencial" en Extremadura, toda vez que es una comunidad que no tiene grandes empresas, además de lamentar que "lo único que está creciendo" en la región con los gobiernos socialistas son las rentas básicas.



Monago ha explicado que "una comunidad que fíe su futuro a las rentas básicas es una región que no puede ni abrazar el éxito ni la esperanza para la gente que está, para nuestros hijos", ha aseverado el 'popular', subrayando una situación que quiere "revertir".



Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Don Benito, Ángel Valadés, ha valorado que este próximo domingo los ciudadanos tienen tres citas de "importancia vital", además de apuntar la campaña "constructiva" y de propuestas que ha hecho el PP.