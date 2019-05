Vara destaca el anuncio de CoraAlpha para financiar 'Elysium City'

Ep

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "una buena noticia" el anuncio de CoraAlpha relativo a un acuerdo con una empresa británica para financiar su macroproyecto turístico 'Elysium City' en Extremadura, y ha destacado que con la promotora "sigue habiendo comunicación, sigue habiendo relación".



En todo caso, ha subrayado que él no va a pronunciarse sobre el proyecto en sí hasta que se trate de una iniciativa que se ajuste a los contenidos de la LEGIO y cuente con los "oportunos avales y garantías", recalcando que "sólo hablo de las cosas cuando están seguras y cuando son ciertas", añadiendo que "haremos las cosas cuando estén y las diremos cuando estén hechas".



Sobre el acuerdo de financiación anunciado este pasado fin de semana por CoraAlpha, Fernández Vara ha incidido, asimismo, en que él "no" ha "hablado nada" sobre dicha iniciativa empresarial "en toda la campaña" electoral porque rehúsa referirse a ello "hasta que no haya una documentación que se presente, que parece ser se puede hacer en junio, y se complete la documentación tanto en los contenidos de la LEGIO como en los oportunos avales y garantías".



"Yo sólo hablo de las cosas cuando están seguras y cuando son ciertas. Aquí se han dado los pasos, sigue habiendo comunicación, sigue habiendo relación, con éste y con otros muchos proyectos, pero yo no voy a hacer como se hizo de poner una primera piedra en la Plataforma Logística de Badajoz sin tener ni un solo papel en marcha", ha añadido.



Y, ha concluido que "haremos las cosas cuando estén y las diremos cuando estén hechas, y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora y lo que vamos a seguir haciendo a partir de ahora".