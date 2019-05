Monago se muestra "abierto al diálogo", pero "no para repartir sillones"

Ep.



El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, se ha mostrado "abierto al diálogo" con otras fuerzas políticas tras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, pero ha apuntado que ese diálogo deberá ser "para resolver los problemas de nuestra comunidad, no para repartir sillones".



Monago ha insistido en que no le "preocupa quién es el que encabeza este proyecto, sino qué proyecto queremos hacer para resolver los problemas" de los extremeños, "y no si uno es presidente y el otro es vicepresidente", ya que según ha dicho, él ya tiene "el ego curado", porque ya ha sido presidente de la comunidad.



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha reafirmado, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, que en la actualidad "lo importante es poner tu diagnóstico y tus soluciones, no el yoísmo, hay que tener más humildad", algo que a su juicio "se cura con los años, el que no es humilde es un pecadillo de adolescente, y hay mucho adolescente político", ha dicho.



En cualquier caso, Monago ha recordado que primera tendrán que "hablar los extremeños, y no las encuestas" el próximo 26 de mayo, y tendrán que decidir qué es lo que quieren, aunque ha apuntado que "con la dispersión del voto que hay, lamentablemente no se va a poder decir claramente qué va a pasar, porque no sabemos cómo se van a conformar luego los acuerdos", ha apuntado.



"Yo tengo esperanzas en que el pueblo extremeño oiga los mensajes que estamos lanzando en campaña, nuestro diagnóstico de la situación y también las propuestas que estamos haciendo para resolver los problemas", tras lo que ha reiterado que antes de hablar de pactos "tienen que hablar las urnas".



A partir de ahí, "tenemos que ver claramente cómo quedan las fuerzas políticas", ha señalado Monago, quien ha destacado la necesidad de "cambiar las cosas en Extremadura, porque no nos podemos conformar con la radiografía de lo que hay", con una región líder en desempleo, con emigración juvenil o alta tasa de pobreza, ha relatado.



Respecto a la posibilidad de reeditar en Extremadura un 'pacto a la andaluza' con Ciudadanos y Vox, Monago ha instado a ver "cómo queda todo, a lo mejor no entra ni Vox en el Parlamento", ha planteado Monago, quien ha considerado que ahora "lo más importante no es tanto hablar de personas o de siglas, sino de que queremos hacer, y sobre esa base podemos llegar a acuerdos".



En ese sentido, Monago ha recordado que en esta región han "llegado a acuerdos en ocasiones todas las fuerzas políticas de distinto signo", como cuando el PP se abstuvo en dos ocasiones para dejar pasar el presupuesto del PSOE "para no bloquear la gobernabilidad de la región".



"Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo", ha reiterado el dirigente del PP, quien ha instado también a "entender que si el centro derecha pilota sobre una fuerza principal que es el PP, quien tiene que conformar la alternativa será la fuerza más votada, no la tercera, porque si no esto no se entendería", ha resaltado.



PRIMERA MEDIDA, SUPRIMIR IMPUESTO DE SUCESIONES



En cuanto a la primera medida que tomaría el PP si llega a gobernar Extremadura, Monago ha anunciado que sería "suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones", porque "nadie trabaja toda su vida para que herede la Junta de Extremadura".



Monago ha defendido que si Extremadura es la región con mayor tasa de paro, menor nivel de ingresos por familia y pensiones más baja, "lo que no puede ser es que la tributación autonómica sea la más alta de España", por lo que ha apostado por "aliviar la carga fiscal" a los extremeños.



También ha planteado Monago la necesidad de que Extremadura cuente con un régimen fiscal especial, ya que "no se entiende que Extremadura sea región objetivo 1 para Europa, y no lo sea para el Gobierno de España", algo "importante para poder resolver los retos que tenemos en la comunidad".



En las propuestas electorales del PP de Extremadura, Monago ha destacado además la creación de una Consejería de Despoblación en la Junta de Extremadura, ya que a su juicio es el "principal problema" de la región, así como una Consejería de Agricultura, que es un sector clave para la región.



Respecto al proyecto Elysium City que se ha anunciado para la localidad pacense de Castilblanco, Monago ha asegurado que "es todo una gran mentira" que "se han presentado a bombo y platillo, pero que no ha presentado ni los avales", porque es un proyecto que "no hay nada detrás".



Finalmente, y respecto a la Central Nuclear de Almaraz, el candidato del PP ha abogado por su continuidad, ya su cierre sería "la muerte del norte de Cáceres", que actualmente es una "zona con poder adquisitivo alto gracias a los puestos de trabajo de primer nivel y cualificado" que genera la planta.